Fontos közleményt adott ki az MLSZ, két alapember biztosan nem játszik a kazahok ellen

További hiányzói is lesznek Marco Rossinak
Az pedig már korábban kiderült, hogy
- Schön Szabolcs,
- Dárdai Márton
- és Bolla Bendegúz sem léphet pályára sérülés miatt a válogatott keddi, 19 órakor kezdődő mérkőzésén.
Holnap, azaz hétfőn a válogatott nyílt edzést tart Debrecenben, erre nagy az érdeklődés a szövetség szerint. Ide kattintva lehet megvenni a jelképes, 125 forintos belépőt a 17 órakor kezdődő edzésre.
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