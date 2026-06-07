Fontos közleményt adott ki az MLSZ, két alapember biztosan nem játszik a kazahok ellen

magyar labdarúgó–válogatottMLSZKerkez MilosSallai Roland

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A magyar labdarúgó-válogatott pénteken a finneket legyőzte felkészülési mérkőzésen 2-1-re, kedden pedig Kazahsztánt fogadja Debrecenben. Marco Rossi azonban ezen a találkozón nem számíthat Sallai Rolandra és Kerkez Milosra, akik már elhagyták az edzőtábort. Mindkét válogatott játékos más-más ok miatt nem játszhat az idei utolsó felkészülési találkozón.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 13:23
A magyar válogatott pénteken nyert Finnország ellen, kedden pedig Kazahsztánt fogadja Debrecenben
A magyar válogatott pénteken nyert Finnország ellen, kedden pedig Kazahsztánt fogadja Debrecenben Fotó: Balogh Dávid
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Az pedig már korábban kiderült, hogy 

  • Schön Szabolcs, 
  • Dárdai Márton 
  • és Bolla Bendegúz sem léphet pályára sérülés miatt a válogatott keddi, 19 órakor kezdődő mérkőzésén.

Holnap, azaz hétfőn a válogatott nyílt edzést tart Debrecenben, erre nagy az érdeklődés a szövetség szerint. Ide kattintva lehet megvenni a jelképes, 125 forintos belépőt a 17 órakor kezdődő edzésre. 

 

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