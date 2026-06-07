Fontos közleményt adott ki az MLSZ, két alapember biztosan nem játszik a kazahok ellen

További hiányzói is lesznek Marco Rossinak

Az pedig már korábban kiderült, hogy

Schön Szabolcs,

Dárdai Márton

és Bolla Bendegúz sem léphet pályára sérülés miatt a válogatott keddi, 19 órakor kezdődő mérkőzésén.

Holnap, azaz hétfőn a válogatott nyílt edzést tart Debrecenben, erre nagy az érdeklődés a szövetség szerint. Ide kattintva lehet megvenni a jelképes, 125 forintos belépőt a 17 órakor kezdődő edzésre.