Ez az igazi zöld-fehér varázs: a világbajnokság helyett a Fradit választotta
Vélhetően nem sok olyan edző van a világon, aki a világbajnokság helyett inkább új klubjánál dolgozza végig a nyarat. A Fradi új erőnléti edzője, Stefan Pánik azonban ezt az utat választotta, és a sportág legnagyobb eseménye helyett – ahol a cseh válogatott szakmai stábjának tagjaként vehetett volna részt – inkább az Üllői úti fák alatt edzi majd a zöld-fehér csapat játékosait. Borbély Balázs új erőnléti edzője természetesen a bajnoki címet megszerző Győrből érkezett a Ferencvároshoz.
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