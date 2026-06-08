Készülőben az újabb vb-botrány: üres szektorok a kanadai stadionokban

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon Kanada két városa, Torontó és Vancouver összesen 13 mérkőzésnek ad otthont. A csoportkörök június 12-én kezdődnek, a kieséses szakasz összecsapásait pedig július elején rendezik meg.

Torontó (Toronto Stadium/BMO Field) – 6 mérkőzés

Június 12., péntek: Kanada–Bosznia-Hercegovina (csoportkör, B csoport)

Június 17., szerda: Ghána–Panama (csoportkör, L csoport)

Június 20., szombat: Németország–Elefántcsontpart (csoportkör, E csoport)

Június 23., kedd: Horvátország–Panama (csoportkör, L csoport)

Június 26., péntek: Szenegál–Irak (csoportkör, I csoport)

Július 2., csütörtök: legjobb 32 közötti mérkőzés (kieséses szakasz, K csoport győztese az L csoport másodikja ellen)

Vancouver (BC Place) – 7 mérkőzés

Június 13., szombat: Ausztrália–Törökország (csoportkör, D csoport)

Június 18., csütörtök: Kanada–Katar (csoportkör, B csoport)

Június 21., vasárnap: Új-Zéland–Egyiptom (csoportkör, G csoport)

Június 24., szerda: Svájc–Kanada (Csoportkör, B csoport)

Június 26., péntek: Új-Zéland–Belgium (csoportkör, G csoport)

Július 2., csütörtök: legjobb 32 közötti mérkőzés (kieséses szakasz)

Július 7. , kedd: nyolcaddöntő (kieséses szakasz)

Bár a csoportmeccsek iránti lanyha érdeklődés miatt a szövetség kénytelen volt árat korrigálni, az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseire így is csak azok juthatnak be, akik készek mélyen a zsebükbe nyúlni. Szakértők szerint a méregdrága viszonteladói árak ellenére sem szabad feladni a reményt. A FIFA a stadionok biztonsági zónáiból felszabaduló helyeket, valamint a szponzorok által visszaadott kontingenseket folyamatosan,

az utolsó pillanatig, akár a meccsnap reggelén is elérhetővé teszi a saját, hivatalos felületén.

Aki tehát kitartóan frissíti a FIFA jegyoldalát, az még elcsíphet egy-egy belépőt az eredeti, barátságosabb áron.