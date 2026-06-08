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Készülőben az újabb vb-botrány: üres szektorok a kanadai stadionokban

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Hiába a FIFA nagy öntömjénezése, egyre több és több botrányról olvasni a rövidesen kezdődő vb-vel kapcsolatban. A labdarúgó-világbajnokság kanadai városokban rendezendő mérkőzésekre a kirívóan magas jegyárak, a nemzetközi szövetség átláthatatlan értékesítési rendszere, valamint az elszálló észak-amerikai utazási és szállásköltségek miatt rengeteg szabad hely maradt pár nappal a világ egyik legnagyobb sportrendezvényének nyitánya előtt. A torontói és vancouveri stadionok jegyei korántsem fogytak el, noha a FIFA elképesztő méretű jegyigénylésről és sikerről beszél.

Molnár László
2026. 06. 08. 20:54
Bőven van mit magyarázkodnia a jegyárakkal kapcsolatban a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak, most éppen a kanadaiaknak
Bőven van mit magyarázkodnia a jegyárakkal kapcsolatban a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak, most éppen a kanadaiaknak Fotó: Tasos Katopodis - FIFA Forrás: FIFA
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A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon Kanada két városa, Torontó és Vancouver összesen 13 mérkőzésnek ad otthont. A csoportkörök június 12-én kezdődnek, a kieséses szakasz összecsapásait pedig július elején rendezik meg.

Torontó (Toronto Stadium/BMO Field) – 6 mérkőzés

  • Június 12., péntek: Kanada–Bosznia-Hercegovina (csoportkör, B csoport)
  • Június 17., szerda: Ghána–Panama (csoportkör, L csoport)
  • Június 20., szombat: Németország–Elefántcsontpart (csoportkör, E csoport)
  • Június 23., kedd: Horvátország–Panama (csoportkör, L csoport)
  • Június 26., péntek: Szenegál–Irak (csoportkör, I csoport)
  • Július 2., csütörtök: legjobb 32 közötti mérkőzés (kieséses szakasz, K csoport győztese az L csoport másodikja ellen)

Vancouver (BC Place) – 7 mérkőzés

Június 13., szombat: Ausztrália–Törökország (csoportkör, D csoport)

Június 18., csütörtök: Kanada–Katar (csoportkör, B csoport)

Június 21., vasárnap: Új-Zéland–Egyiptom (csoportkör, G csoport)

Június 24., szerda: Svájc–Kanada (Csoportkör, B csoport)

Június 26., péntek: Új-Zéland–Belgium (csoportkör, G csoport)

Július 2., csütörtök: legjobb 32 közötti mérkőzés (kieséses szakasz)

Július 7. , kedd: nyolcaddöntő (kieséses szakasz)

Bár a csoportmeccsek iránti lanyha érdeklődés miatt a szövetség kénytelen volt árat korrigálni, az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseire így is csak azok juthatnak be, akik készek mélyen a zsebükbe nyúlni. Szakértők szerint a méregdrága viszonteladói árak ellenére sem szabad feladni a reményt. A FIFA a stadionok biztonsági zónáiból felszabaduló helyeket, valamint a szponzorok által visszaadott kontingenseket folyamatosan, 

az utolsó pillanatig, akár a meccsnap reggelén is elérhetővé teszi a saját, hivatalos felületén. 

Aki tehát kitartóan frissíti a FIFA jegyoldalát, az még elcsíphet egy-egy belépőt az eredeti, barátságosabb áron.

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