Készülőben az újabb vb-botrány: üres szektorok a kanadai stadionokban

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon Kanada két városa, Torontó és Vancouver összesen 13 mérkőzésnek ad otthont. A csoportkörök június 12-én kezdődnek, a kieséses szakasz összecsapásait pedig július elején rendezik meg.
Torontó (Toronto Stadium/BMO Field) – 6 mérkőzés
- Június 12., péntek: Kanada–Bosznia-Hercegovina (csoportkör, B csoport)
- Június 17., szerda: Ghána–Panama (csoportkör, L csoport)
- Június 20., szombat: Németország–Elefántcsontpart (csoportkör, E csoport)
- Június 23., kedd: Horvátország–Panama (csoportkör, L csoport)
- Június 26., péntek: Szenegál–Irak (csoportkör, I csoport)
- Július 2., csütörtök: legjobb 32 közötti mérkőzés (kieséses szakasz, K csoport győztese az L csoport másodikja ellen)
Vancouver (BC Place) – 7 mérkőzés
Június 13., szombat: Ausztrália–Törökország (csoportkör, D csoport)
Június 18., csütörtök: Kanada–Katar (csoportkör, B csoport)
Június 21., vasárnap: Új-Zéland–Egyiptom (csoportkör, G csoport)
Június 24., szerda: Svájc–Kanada (Csoportkör, B csoport)
Június 26., péntek: Új-Zéland–Belgium (csoportkör, G csoport)
Július 2., csütörtök: legjobb 32 közötti mérkőzés (kieséses szakasz)
Július 7. , kedd: nyolcaddöntő (kieséses szakasz)
Bár a csoportmeccsek iránti lanyha érdeklődés miatt a szövetség kénytelen volt árat korrigálni, az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseire így is csak azok juthatnak be, akik készek mélyen a zsebükbe nyúlni. Szakértők szerint a méregdrága viszonteladói árak ellenére sem szabad feladni a reményt. A FIFA a stadionok biztonsági zónáiból felszabaduló helyeket, valamint a szponzorok által visszaadott kontingenseket folyamatosan,
az utolsó pillanatig, akár a meccsnap reggelén is elérhetővé teszi a saját, hivatalos felületén.
Aki tehát kitartóan frissíti a FIFA jegyoldalát, az még elcsíphet egy-egy belépőt az eredeti, barátságosabb áron.
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