Tényleg van az a pénz, amiért az ember haja korpás: Vona Gábor egy reality műsor szereplője lesz az RTL-en

A lap megkeresésére Vona mindössze annyit reagált:
Nem tudok ebben az ügyben önnek segíteni.
Az RTL pedig a szokásos sablonválasszal jelezte, hogy a forgatás már lezárult, a szereplők névsorát és a premier időpontját pedig később hozzák nyilvánosságra.
Egy azonban már most biztosnak tűnik: az RTL székháza továbbra is áll, és hamarosan Vona Gábor is feltűnhet a képernyőjén.
Borítókép: Vona Gábor (Fotó: Teknős Miklós)
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