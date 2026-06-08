Tényleg van az a pénz, amiért az ember haja korpás: Vona Gábor egy reality műsor szereplője lesz az RTL-en

A lap megkeresésére Vona mindössze annyit reagált:

Nem tudok ebben az ügyben önnek segíteni.

Az RTL pedig a szokásos sablonválasszal jelezte, hogy a forgatás már lezárult, a szereplők névsorát és a premier időpontját pedig később hozzák nyilvánosságra.

Egy azonban már most biztosnak tűnik: az RTL székháza továbbra is áll, és hamarosan Vona Gábor is feltűnhet a képernyőjén.

Borítókép: Vona Gábor (Fotó: Teknős Miklós)