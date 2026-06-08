Megszólalt Netanjahu Izrael és Irán újabb rakétacsapásai után

Előzőleg Donald Trump amerikai elnök nyomására Jeruzsálemben döntés született az Irán elleni támadások leállításáról, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Izrael nem fogja beszüntetni hadműveleteit Dél-Libanonban az Iránt támogató, síita Hezbollah terrorszervezet ellen.
Egy éve történelmi megelőző csapást mértünk Irán azon tervére, hogy atomfegyverekkel megsemmisítsen bennünket. Ezt a közvetlen fenyegetést elhárítottuk, és megsemmisítettük a zsarnokot, Hameneit
– kezdte beszédét Netanjahu a korábbi események felidézésével, Ali Hamenei ajatollah, legfelsőbb iráni vezető likvidálásával.
Ha nem léptünk volna fel ilyen erővel, ma nem lennénk itt. Újra kijelentem: Iránnak nem lesz atomfegyvere
– folytatta a kormányfő.
A Hezbollah azt tervezte, hogy betör Galileába, és százötvenezer rakétával és lövedékkel fenyegeti Izrael polgárait. Megöltük (a Hezbollah-vezér) Naszrallahot, katonáink pedig megsemmisítik a terror-infrastruktúrát a biztonsági övezetben, beleértve a Beaufort-hegység hatalmas, föld alatti létesítményeit is
– említette meg Izrael korábbi, libanoni katonai sikereit.
Irán és a Hezbollah gyengébb, mint valaha, mi pedig erősebbek vagyunk, mint valaha. De a harc még nem ért véget. Az elmúlt 24 órában új játékszabályokat próbáltak kialakítani, amelyek számomra elfogadhatatlanok. Azt hitték, hogy Libanonból és Iránból lőhetnek Izraelre, mi pedig nem fogunk reagálni. Ez nem történt meg, és nem is fog megtörténni, amíg én vagyok hivatalban
– jelentette ki, hozzátéve:
Határozottan ragaszkodom ahhoz a jogunkhoz, hogy fellépjünk ellenségeink ellen. Amikor a Hezbollah Izrael területére lőtt, utasítottam az izraeli hadsereget (IDF-et), hogy támadja Bejrútot. Amikor Irán lőtt Izraelre, arra utasítottam az IDF-et, hogy katonai és gazdasági célpontokat támadjon Iránban.
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