Megszólalt Netanjahu Izrael és Irán újabb rakétacsapásai után

Netanjahu kijelentette, hogy az iráni fronton elhallgattak a fegyverek, és hozzátette, hogy „ha az iráni rezsim elköveti azt a hibát, hogy ismét megtámad bennünket, erőteljes választ fog kapni”.

Az izraeli miniszterelnök délután telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, s tárgyalásuk után egy magas rangú izraeli forrás megerősítette, hogy Trump kérésére leállítják az Irán elleni támadásokat.

Netanjahu beszéde előtt az iráni Forradalmi Gárda szintén bejelentette, hogy egyelőre felfüggeszti az Izrael elleni rakétatámadásokat, de figyelmeztetett, hogy amennyiben Izrael folytatja a libanoni támadásokat, beleértve az ország déli részét is, akkor „sokkal súlyosabb és keményebb lépések következnek”.