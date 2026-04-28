Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások

Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot.

A pártok megállapodtak abban is, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt. Sulyok Tamás köztársasági elnök támogatta, hogy az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris üléstermébe mozgassák át, a Szent Korona Testület azonban végül nem szavazta meg a javaslatot. A köztársasági elnök ugyanakkor jelezte, van rá lehetőség, hogy az esküt a Szent Korona jelenlétében, az eredeti őrzési helyen, az Országház kupolacsarnokában tegyék le a képviselők.