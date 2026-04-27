Pindroch Tamás szerint a Fidesz–KDNP jelenlegi átalakulása ebbe az irányba mutat. Hogy a személyi és stratégiai döntések valóban sikeresek lesznek-e, az a következő időszakban derül ki. Az azonban már most látszik, hogy a pártszövetség felismerte: az ellenzéki szerep nem passzív állapot, hanem aktív politikai építkezést igényel.
Új szerepben a Fidesz–KDNP: alkalmazkodás és megújulás az ellenzéki térben
A választói akarat új politikai helyzetet teremtett Magyarországon, Pindroch Tamás szerint a Fidesz–KDNP pártszövetség gyorsan reagált a kihívásra. A nemzeti oldal már a parlamenti ciklus elején megkezdte a megújulást, új arcokkal és átalakított frakcióval készülve az új szerepre – fejtette ki lapunknak az elemző.
Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz–KDNP eredményváróján (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!