NATO-gép lőtt le drónt Lettországban, a kínai elnök Putyin szövetségeséhez látogatott

Orbán Viktor bevándorlómentes országgá tette Magyarországot

Néhány napon belül új korszak kezdődik az Európai Unió migrációs politikájában. Június 12-től kötelezővé válik az a szabályrendszer, amely alapjaiban alakítja át a menekültügyi eljárásokat és a tagállamok közötti felelősségmegosztást. Miközben Brüsszel egységesebb és hatékonyabb rendszert ígér, a politikai térben egyre élesebb vita bontakozik ki arról, milyen következményekkel járhat mindez a gyakorlatban. A következő napokban kiderül, hogyan reagál a magyar kormány a migrációs paktum rendelkezéseire.

A Fidesz és Orbán Viktor többször felszólította a magyar miniszterelnököt és a Tisza-kormányt, jelentsék be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én életbe lépő európai uniós migrációs paktumot. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a felszólításokra, mint írta: