NATOIránmigrációs paktumorosz-ukrán háború

NATO-gép lőtt le drónt Lettországban, a kínai elnök Putyin szövetségeséhez látogatott

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Izrael és Irán Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetése ellenére ismét összecsapott, a kínai elnök hét év után először látogatott Észak-Koreába és napokon belül életbe lép a migrációs paktum az Európai Unióban. Emellett arról is írtunk, hogy NATO vadászgép lőtt le egy drónt Lettországban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 23:53
A migrációs paktum türelmi ideje június 12-én lejár Forrás: AFP
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Orbán Viktor bevándorlómentes országgá tette Magyarországot

Néhány napon belül új korszak kezdődik az Európai Unió migrációs politikájában. Június 12-től kötelezővé válik az a szabályrendszer, amely alapjaiban alakítja át a menekültügyi eljárásokat és a tagállamok közötti felelősségmegosztást. Miközben Brüsszel egységesebb és hatékonyabb rendszert ígér, a politikai térben egyre élesebb vita bontakozik ki arról, milyen következményekkel járhat mindez a gyakorlatban. A következő napokban kiderül, hogyan reagál a magyar kormány a migrációs paktum rendelkezéseire.

A Fidesz és Orbán Viktor többször felszólította a magyar miniszterelnököt és a Tisza-kormányt, jelentsék be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én életbe lépő európai uniós migrációs paktumot. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a felszólításokra, mint írta:

A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik, és becsapja a saját szavazóit is.

Orosz–ukrán háború: a NATO repülőgépe lőtte le a drónt Lettországban

Egy hétfőn történt újabb drónincidens borzolja a kedélyeket a kontinensen. Egy NATO-misszióban egy francia vadászgép lelőtt egy pilóta nélküli repülőeszközt Lettország légterében – számolt be róla a Reuters. A lett hadsereg – anélkül, hogy megnevezte volna, melyik ország indította az eszközt – közölte, hogy az Oroszország felől lépett be az az országba.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, március óta több ukrán katonai drón is NATO-országok légterébe sodródott, a tendencia májusban is folytatódott, Észtország után pedig Kárpátalját is elérték a drónok.

Borítókép: A migrációs paktum türelmi ideje június 12-én lejár (Fotó: AFP)

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