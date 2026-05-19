ukrán drónNATOorosz–ukrán háborúÉsztország

Ismét a NATO légterében csaptak le ukrán drónok

A NATO egyik vadászgépe kedden lelőtt egy feltételezett ukrán drónt Észtország légterében – közölték az észt hatóságok. Az incidens újabb feszültséget okozott a balti térségben, ahol az utóbbi időben több alkalommal is megsértették a NATO-tagállamok légterét az Oroszország elleni ukrán dróntámadások.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 18:23
Hatalmas ukrán drónhullám sújtott le az orosz energiaiparra
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásokat Oroszország ellen, többek között a balti térség közelében is. Március óta több ukrán katonai drón is berepült Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe.

Mind a négy ország NATO-tag, és közös bennük, hogy határosak Oroszországgal. Lettországban múlt héten a kormány is megbukott a légtérsértések kezelésével kapcsolatos kritikák miatt.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter közlése szerint a feltételezett ukrán drónt egy román légierőhöz tartozó F–16-os vadászgép semmisítette meg. A NATO egyelőre nem kommentálta az esetet – számolt be a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök múlt héten bejelentette: Ukrajna szakértőket küld Lettországba, hogy segítsenek megerősíteni az ország légvédelmét.

A finn hatóságok május 15-én szintén figyelmeztetést adtak ki egy feltételezett dróntevékenység miatt Helsinki térségében. A lakosságot arra kérték, hogy maradjanak otthon, a helsinki repülőtér forgalmát pedig három órára leállították.

A finn hadsereg vadászgépeket és más egységeket is mozgósított, de végül nem találtak drónokat.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu