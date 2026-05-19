Ismét a NATO légterében csaptak le ukrán drónok

Ukrajna az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásokat Oroszország ellen, többek között a balti térség közelében is. Március óta több ukrán katonai drón is berepült Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe.

Mind a négy ország NATO-tag, és közös bennük, hogy határosak Oroszországgal. Lettországban múlt héten a kormány is megbukott a légtérsértések kezelésével kapcsolatos kritikák miatt.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter közlése szerint a feltételezett ukrán drónt egy román légierőhöz tartozó F–16-os vadászgép semmisítette meg. A NATO egyelőre nem kommentálta az esetet – számolt be a Reuters.