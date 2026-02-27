Légtérsértés miatt lendültek akcióba a svédek

A hadsereg jelenleg nem rendelkezik információval a drón tartózkodási helyéről, és az eredetét sem tudták egyértelműen megállapítani. Pål Jonson ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az eszköz feltehetően orosz volt.

Minden jel arra utal, hogy erős kapcsolat áll fenn az orosz katonai hajó és e drón között

– mondta a védelmi miniszter.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a gyanús hajó ezt követően a Balti-tenger irányába haladt tovább, valamint az ügy miatt Dániával is felvették a kapcsolatot.

Borítókép: Pål Jonson svéd védelmi miniszter (Fotó: AFP)