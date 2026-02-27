SvédországFranciaországorosz drónanyahajó

Légtérsértés miatt lendültek akcióba a svédek

Súlyos biztonsági incidens árnyékolta be a francia haditengerészet zászlóshajójának svédországi látogatását. A Malmöben horgonyzó Charles de Gaulle repülőgép-hordozót egy feltételezhetően orosz eredetű drón közelítette meg. A svéd kormány Moszkvát nevezte meg felelősként, miközben a fegyveres erők azonnali ellenintézkedéseket tettek az Öresund térségében és Dániával is egyeztettek az ügyben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 11:43
Pål Jonson svéd védelmi miniszter
Pål Jonson svéd védelmi miniszter Forrás: AFP
A francia haditengerészet vezető egysége, a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó Malmö kikötőjében állomásozik, ahol stratégiai gyakorlat miatt vetett horgonyt. A svédországi tartózkodás idején jelentések szerint komoly biztonsági esemény történt. Úgy tudni, hogy egy a közelben haladó orosz hajóról drónt indítottak, amely a hordozó közelébe repült. A pilóta nélküli eszközt a svéd haditengerészet egyik járőrhajója észlelte – az esetről az Origo számolt be.

A svéd védelmi miniszter Oroszországot tette felelőssé az incidens miatt
A svéd védelmi miniszter Oroszországot tette felelőssé az incidens miatt (Fotó: AFP)

Csütörtökön a svéd kormány is megerősítette az információkat és Oroszországot tette felelőssé.

Valószínűleg légtérsértés történt. Az eset összefüggésbe hozható azzal, hogy egy orosz katonai hajó az Öresund térségében, svéd felségvizeken tartózkodott. A fegyveres erők gyorsan és határozottan léptek fel a drón hatástalanítása érdekében

– mondta Pål Jonson védelmi miniszter.

A fegyveres erők szintén közölték, hogy gyanús drónmozgást észleltek, és haladéktalanul reagáltak.

A Svéd Haditengerészet egyik egysége az Öresund térségében végzett tengeri járőrözés közben figyelt fel a gyanús pilóta nélküli repülő eszközre. Az észlelés után azonnali akció indult. A pilóta nélküli repülő eszközzel később megszakadt a kapcsolat

– írja a hatóság sajtóközleményében.

A hadsereg jelenleg nem rendelkezik információval a drón tartózkodási helyéről, és az eredetét sem tudták egyértelműen megállapítani. Pål Jonson ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az eszköz feltehetően orosz volt.

Minden jel arra utal, hogy erős kapcsolat áll fenn az orosz katonai hajó és e drón között

– mondta a védelmi miniszter.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a gyanús hajó ezt követően a Balti-tenger irányába haladt tovább, valamint az ügy miatt Dániával is felvették a kapcsolatot.

Borítókép: Pål Jonson svéd védelmi miniszter (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

