Újabb mérföldkő Kecskeméten: már ötezren dolgoznak a Mercedes-gyárban

– Fantasztikus mérföldkőhöz érkezett a Mercedes kecskeméti működése. Az ötezredik munkavállalót is felvették, és haladnak tovább, a jelen tudásunk szerint nagyjából 8000-nél lesz a végállomás, ugyanis Kecskeméten a világ második legnagyobb Mercedes-gyárát építették fel – mondta legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
– Ebben a gyárban nemrégiben elkezdték a GLB modellek gyártását, most elkezdik az A osztály gyártását, és további modellszériák gyártásának Kecskemétre helyezésére is lehetőség van. Ez a gyár 350 ezer éves kapacitással rendelkezik, ezzel Magyarország eléri azt, hogy összességében egymillió autós éves gyártási kapacitása lesz
– hangsúlyozta.
