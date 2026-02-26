Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Szijjártó PéterKecskemétMercedes

Újabb mérföldkő Kecskeméten: már ötezren dolgoznak a Mercedes-gyárban

Fantasztikus mérföldkőhöz érkezett a Mercedes kecskeméti üzeme: felvették az ötezredik munkavállalót, és a létszám a tervek szerint a jövőben elérheti a nyolcezret is – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gyár 350 ezer darabos éves kapacitásával Magyarország összesített autógyártása eléri az évi egymillió járművet, ami európai szinten is az élmezőnybe emeli hazánkat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 18:22
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
– Fantasztikus mérföldkőhöz érkezett a Mercedes kecskeméti működése. Az ötezredik munkavállalót is felvették, és haladnak tovább,  a jelen tudásunk szerint nagyjából 8000-nél lesz a végállomás, ugyanis Kecskeméten a világ második legnagyobb Mercedes-gyárát építették fel – mondta legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j4) a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepség után 2026. február 26-án
Orbán Viktor miniszterelnök (j4) a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepség után 2026. február 26-án  Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

– Ebben a gyárban nemrégiben elkezdték a GLB modellek gyártását, most elkezdik az A osztály gyártását, és további modellszériák gyártásának Kecskemétre helyezésére is lehetőség van. Ez a gyár 350 ezer éves kapacitással rendelkezik, ezzel Magyarország eléri azt, hogy összességében egymillió autós éves gyártási kapacitása lesz

 – hangsúlyozta. 

– Ez európai szinten is egy elit klubba ad belépőt, hiszen összesen öt olyan ország van Európában, amely ekkora autógyártási kapacitással rendelkezik. Ez a gyár az egész Mercedes egyik legjobban működő gyára, az itt dolgozó most már ötezer munkavállaló nagyon komoly dicsőséget szerzett Kecskemétnek és Magyarországnak egyaránt – jelentette ki.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyar Nemzet
