Újabb mérföldkő Kecskeméten: már ötezren dolgoznak a Mercedes-gyárban

– Ez európai szinten is egy elit klubba ad belépőt, hiszen összesen öt olyan ország van Európában, amely ekkora autógyártási kapacitással rendelkezik. Ez a gyár az egész Mercedes egyik legjobban működő gyára, az itt dolgozó most már ötezer munkavállaló nagyon komoly dicsőséget szerzett Kecskemétnek és Magyarországnak egyaránt – jelentette ki.