Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

mercedesmagyarországorbán viktor

Orbán Viktor: Megyünk, mint az úthenger + videó

A kormányfő egy friss videóban mutatta meg, hogyan fogadták a kecskeméti autógyárban, ahol mérföldkőhöz érkezett az üzem: elérte az ötezres magyar dolgozói létszámot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 16:54
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepség után 2026. február 26-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Új videót töltött fel közösségi oldalára a miniszterelnök. 

A felvétel azt mutatja meg, ahogyan Orbán Viktor megérkezik a kecskeméti autógyár területére, ahol az ötezredik magyar munkavállalójának elérését ünnepelték.

Amint azt lapunk is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti autógyár ötezredik magyar munkavállalójának elérését ünnepelve arról beszélt: a szántóföld helyén felépített üzem nemcsak gazdasági siker, hanem a magyarok teljesítőképességének és önbizalmának jelképe is, valamint a Mercedes és Magyarország több mint százéves kapcsolatának újabb mérföldköve.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes–Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepség után 2026. február 26-án (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

