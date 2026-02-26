Orbán Viktor: Megyünk, mint az úthenger + videó

Új videót töltött fel közösségi oldalára a miniszterelnök.

A felvétel azt mutatja meg, ahogyan Orbán Viktor megérkezik a kecskeméti autógyár területére, ahol az ötezredik magyar munkavállalójának elérését ünnepelték.

Amint azt lapunk is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti autógyár ötezredik magyar munkavállalójának elérését ünnepelve arról beszélt: a szántóföld helyén felépített üzem nemcsak gazdasági siker, hanem a magyarok teljesítőképességének és önbizalmának jelképe is, valamint a Mercedes és Magyarország több mint százéves kapcsolatának újabb mérföldköve.