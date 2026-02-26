Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

autómagyarországmercedes - benzkecskemétenorbán viktor

Orbán Viktor: Szintet lépett a kecskeméti Mercedes

Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti autógyár ötezredik magyar munkavállalójának elérését ünnepelve arról beszélt: a szántóföld helyén felépített üzem nemcsak gazdasági siker, hanem a magyarok teljesítőképességének és önbizalmának jelképe is, valamint a Mercedes és Magyarország több mint százéves kapcsolatának újabb mérföldköve.

Dénes Zoltán
2026. 02. 26. 11:29
A Mercedes ünnepségén mondott beszédet a miniszterelnök.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tizennégy év alatt egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen.

Orbán Viktor, Mercedes
Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy ránkerőltessenek egy hibás energiapolitikát, meg fogjuk védeni a munkahelyeket (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Beszédében Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar ember számára szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen, világszínvonalat képviselő gyár létszámban eléri az ötezer magyar munkavállalót. Mint mondta, a gyár a németországi fennállásának száznegyven éves évfordulóját ünnepli, a magyar pedig a tizennegyediket, de az igazi ok az ünneplésre mégsem ez, hanem az ötezres létszám. 

Kecskeméten különösen fontos emlékeztetni az embereket még arra, hogy mi volt itt a gyár helyén – mondta miniszterelnök. Hozzátette: nekünk, magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak. 

Máshol is tudnak nagyon jó autókat gyártani, ez arról szól, hogy ha elhatároztuk magunkat, akkor mi tizennégy év alatt képesek vagyunk a szántóföld helyén fölépíteni a világ egyik legjobb gyárát, és nemcsak fölépíteni tudjuk, hanem működtetni is.

A miniszterelnök szeirnt aki képes arra, hogy 14 év alatt a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát. 

„Ha már 140 év, akkor fölidézem, hogy kezdődött ez a szerelem, ez a lassú sztori a Mercedes és Magyarország között” – mondta Orbán Viktor, jelezve, mindez úgy kezdődött, hogy hat évvel azután, hogy a Mercedes hős alapítója, Carl Benz szabadtalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben, tehát nem az előző században, hanem még az azt megelőző században, a Pesti Hírlapban a következő hirdetés jelent meg: „Villamos hintó és kocsi benzinmotorhajtással Hacsek Bélánál, Budapest, Váci út 2. szám.” – És ez a híres Hacsek Béla csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő, aki az önök autóját behozta Magyarországra, és azt gondoljuk, ez volt az első autó Magyarországon – mutatott rá a miniszterelnök. Hasonlóan fontos a magyarok szívének az első jogosítvány megszerzésének a története is, mert azt Törley József pezsgőgyáras szerezte meg, aki csak Benz autót vezetett. Tehát valahogy a Mercedes-Benz a jóléttel kapcsolódott össze. 

Mint mondta, nem meglepő, hogy másfél évtizede a gyár és a magyar kormány egymásra talált, és ebből egy valódi sikertörténet született. Kiemelte, hogy a gyár jelenleg is bővítés alatt áll, nemsokára új gyártás indulhat, és ezzel meg fogják duplázni a kapacitását. Fontosnak nevezte, hogy Magyarországon tizenöt évvel ezelőtt egymillióval kevesebben dolgoztak, mint ma, mindösszesen hárommillió-hatszázezer ember. – Ez volt az egyenes út a süllyedésbe – mutatott rá. – És – mint mondta – innen küzdötte vissza magát Magyarország oda, hogy ma négymillió-hétszázezer ember dolgozik Magyarországon, és a kormány tervei szerint munkára fogható még háromszázezer olyan ember Magyarországon, akik egy jó területfejlesztési politikával meg képzéssel bekerülhetnek a dolgozó emberek világába. Tehát, foglalta össze, 

Magyarország egy olyan ország lesz, ahol ötmillió ember dolgozik.

A miniszterelnök szerint a világgazdaság és az autóipar átalakulása közepette az európai gyártók – köztük a Mercedes – komoly versenyhátránnyal küzdenek, különösen a magas energiaárak miatt, ezért Magyarország célja az olcsó és kiszámítható energia biztosítása, valamint a hazai munkahelyek védelme a kecskeméti gyár hosszú távú működése érdekében.

Magyarország a nyugati ipari cégek menedéke

Orbán Viktor szerint fontos elmondani, hogy a világban olyan változás történik, amely felértékeli a Mercedes-Benz és Magyarország kapcsolatát. Átalakul a nemzetközi politika, átrendeződik a világgazdaság, és átformálódik az autóipar is. Mint mondta, a legnagyobb gondot ebben a pillanatban maga Európa és az európai autógyártás helyzete jelenti. – Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az európai gyártók piacokat veszítenek a világ más részein. Különösen nehéz a helyzet Kínában, de nemcsak az a baj, hogy Kínában nehezedik a helyzet, hanem hogy elveszítjük a versenyképességünket itt, az európai piacon is. Mert – tette hozzá a miniszterelnök – az európai piacon is zsugorodik az európai autóknak az aránya, és legendás üzemeket is be kell zárni. Óriási verseny folyik az autógyártás megmaradásáért. 

Az autóiparban megmaradni, egy gyárnak megmaradni csak akkor sikerülhet, ha remek, ha jól szervezett, ha jól dolgoznak benne, nyitott az innovációra és fejlődni akar

 – mutatott rá. Orbán Viktor szerint azoknak a gyáraknak, autógyáraknak, amelyek megelégszenek azzal, amit elértek, Európában befellegzett. – Aki nem megy előre, az megáll, és aki megáll, kiesik a piacról. Ugyanakkor – fogalmazott – az is nyilvánvaló, hogy ennek nem kellene így lennie. Azért van baj van az európai autóiparban, mert magasak a gyártási költségek, különösen az energiaárak. Vagyis az energia árának a kérdése a Mercedes-Benz jövője, és ennek a gyárnak a jövője egymással szorosan összekapcsolódik. Véleménye szerint amennyiben meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor a Mercedes-Benz is meg az európai autóipar is talpon marad. Ha ezt nem sikerül megoldani, akkor nagyon nehéz idők elé kell néznünk. 

De az európai autóipar még megmenthető, amennyiben tudunk olcsó energiát biztosítani. Rávilágított arra, hogy Magyarországon a kormány igyekszik úgy gazdálkodni, hogy legyen megfizethető árú energia a gyárak számára és a háztartások számára is. Azt is elmondta, hogy miközben látjuk ezeket a nehézségeket, ez Magyarország számára is kihívás. Magyarországot háborúba akarják sodorni, de a kormány ezt nem engedi, s azt sem, hogy a magyar költségvetés forrásait kivigyék Magyarországról. 

Nem engedjük, hogy ránk erőltessenek egy elhibázott energiapolitikát, és minden körülmények között meg fogjuk védeni az önök munkahelyét, és meg fogjuk adni a német barátainknak a kecskeméti gyár működtetéséhez szükséges összes segítséget

– szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök.

Szijjártó Péter: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Mercedes

Sziijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt. Mint írta, újabb mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Mercedes-gyár története. Az elmúlt évek nagy beruházásainak köszönhetően ez lett a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, ahol a teljes beüzemelést követően évente akár 350 ezer autó is készülhet. A bővülés újabb jeleként immár ötezer fölé nőtt az alkalmazottak száma – közölte Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter friss Facebook-posztjában kiemelte: nemrégiben kezdték Kecskeméten a GLB modellek gyártását és hamarosan indul az A osztály gyártása is. Közben a kecskeméti tevékenység nemcsak a szűken vett gyártásról, hanem most már a kutatás-fejlesztésről is szól, hamarosan megkezdik ugyanis a prototípusok tesztelését és fejlesztését is – fűzte hozzá. Megjegyezte: a Mercedes nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország hamarosan eléri az évi egymilliós autógyártási kapacitást, ezzel pedig az európai autóipar Bajnokok Ligájában szerepelhet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.