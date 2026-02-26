Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

A Mercedes új sorozatának hazai gyártásával szintet lép a magyar autóipar

A Mercedes nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország hamarosan eléri az évi egymilliós autógyártási kapacitást – mutatott rá Szijjártó Péter csütörtöki Facebook-bejegyzésében. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a Mercedes magyarországi alkalmazottainak száma már meghaladta az ötezer főt.

2026. 02. 26. 11:10
Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Újabb mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Mercedes-gyár története. Az elmúlt évek nagy beruházásainak köszönhetően ez lett a világ második legnagyobb Mercedes-gyára, ahol a teljes beüzemelést követően évente akár 350 ezer autó is készülhet. A bővülés újabb jeleként immár ötezer fölé nőtt az alkalmazottak száma – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön. 

A Mercedes új GLB modellje (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A Mercedes az európai autóipar Bajnokok Ligájába emelheti a hazai autógyártást

A tárcavezető friss Facebook-posztjában kiemelte: nemrégiben kezdték Kecskeméten a GLB modellek gyártását és hamarosan indul az A osztály gyártása is. Közben a kecskeméti tevékenység nemcsak a szűken vett gyártásról, hanem most már a kutatás-fejlesztésről is szól, hamarosan megkezdik ugyanis a prototípusok tesztelését és fejlesztését is – fűzte hozzá, megjegyezve: a Mercedes nagy mértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország hamarosan eléri az évi egymilliós autógyártási kapacitást, ezzel pedig az európai autóipar Bajnokok Ligájában szerepelhet.

