Közel a háború Debrecenhez, súlyos helyzetben az ukrán nők + videó

Az orosz–ukrán háború negyedik évére súlyos humanitárius válság alakult ki Ukrajnában, amely különösen a nőket érinti – figyelmeztetett az ENSZ. Az energiaellátás elleni támadások, az ismétlődő áramszünetek és az egészségügyi rendszer túlterheltsége egyaránt rontják az életkörülményeket, miközben a konfliktus Debrecentől mindössze néhány órányi autóútra zajlik, ahol a mindennapokat a pusztítás és az állandó veszély határozza meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 23:59
Nők a néhai Szerhij Ikonnyikov koporsója mellett a kijevi Szent Mihály aranykupolás székesegyházban tartott temetési szertartáson Fotó: AFP
Az ENSZ humanitárius szervezetei szerint az Ukrajna elleni orosz invázió negyedik évére – alig néhány órányira Debrecentől – a lakosság mindennapi élete súlyosan megnehezült, a válság pedig aránytalanul nagy terhet ró a nőkre. A jelentés szerint milliók küzdenek azzal, hogy biztosítani tudják a fűtést és az áramellátást, különösen a téli időszakban – írja a HAON.

Gyászoló nők egy kijevi lakóépület előtt Kijevben 2025. augusztus 1-jén Fotó: AFP

Az ENSZ megállapításai szerint az ukrajnai háború súlyos és sokrétű hatással van a civil lakosságra, különösen a nőkre. ENSZ Nők humanitárius vezetője, Sofia Calltorp arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna energiatermelő kapacitásának mintegy 65 százalékát érte támadás. Ez nem csupán műszaki problémát jelent, hanem közvetlenül veszélyezteti a nők biztonságát és megélhetését is.

Az áramkimaradások, a közvilágítás hiánya és a közlekedési nehézségek jelentősen korlátozzák a nők mozgásterét, miközben növelik kiszolgáltatottságukat. Az ENSZ szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy sok nő az oktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozik – ezek az ágazatok pedig különösen érzékenyek az energiahiányra, ami tömeges megélhetési problémákhoz vezethet.

A világszervezet adatai alapján 2022 februárja óta több mint 5000 nő és lány vesztette életét, és legalább 14 ezren megsérültek, bár a tényleges számok ennél magasabbak is lehetnek. Eközben a nők által vezetett segélyszervezetek kulcsszerepet játszanak a humanitárius ellátás fenntartásában, ám a csökkenő finanszírozás egyre inkább veszélyezteti működésüket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több mint 2800, egészségügyi létesítményeket ért támadást dokumentált, amelyek halálos áldozatokkal és sérülésekkel jártak. A túlterhelt kórházak, a kimerült egészségügyi dolgozók és a megrongált infrastruktúra tovább rontják az ellátás színvonalát.

Az ENSZ szerint a legkiszolgáltatottabb csoportok – az idősek, a betegek és a fogyatékkal élők – különösen nagy veszélynek vannak kitéve, mivel az áram- és fűtéskimaradások számukra akár életveszélyes következményekkel is járhatnak.

A szervezet szakértői arra figyelmeztetnek: amennyiben a nemzetközi támogatások tovább csökkennek, tízezrek maradhatnak ellátás nélkül. Ez nemcsak humanitárius válságot mélyíthet el, hanem gazdasági és társadalmi következményekkel is járhat Ukrajnában, és a térség biztonságára is egyre nagyobb kockázatot jelenthet.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Zelenszkij emberrablói ismét gyanútlan civilekre csaptak le: a toborzók Kijevben egy buszon csaptak le áldozatukra. A felvételen látható, hogy három TCK-s erőszakkal rángatja a férfit az utasok szeme láttára.

Magyar Péter már 2024 óta, vagyis a kijevi látogatása óta egyeztet az ukrán vezetőkkel. Vajon miről tárgyalt partnereivel az ellenzéki vezető? 

Annyit tudni lehet, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt továbbra is próbálja eltitkolni. 

Noha igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenyszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen.

 Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

Borítókép: Nők a néhai Szerhij Ikonnyikov koporsója mellett a kijevi Szent Mihály aranykupolás székesegyházban tartott temetési szertartáson (Fotó: AFP)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

