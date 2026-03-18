Közel a háború Debrecenhez, súlyos helyzetben az ukrán nők + videó

Az ENSZ megállapításai szerint az ukrajnai háború súlyos és sokrétű hatással van a civil lakosságra, különösen a nőkre. ENSZ Nők humanitárius vezetője, Sofia Calltorp arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna energiatermelő kapacitásának mintegy 65 százalékát érte támadás. Ez nem csupán műszaki problémát jelent, hanem közvetlenül veszélyezteti a nők biztonságát és megélhetését is.

Az áramkimaradások, a közvilágítás hiánya és a közlekedési nehézségek jelentősen korlátozzák a nők mozgásterét, miközben növelik kiszolgáltatottságukat. Az ENSZ szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy sok nő az oktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozik – ezek az ágazatok pedig különösen érzékenyek az energiahiányra, ami tömeges megélhetési problémákhoz vezethet.

A világszervezet adatai alapján 2022 februárja óta több mint 5000 nő és lány vesztette életét, és legalább 14 ezren megsérültek, bár a tényleges számok ennél magasabbak is lehetnek. Eközben a nők által vezetett segélyszervezetek kulcsszerepet játszanak a humanitárius ellátás fenntartásában, ám a csökkenő finanszírozás egyre inkább veszélyezteti működésüket.