Közel a háború Debrecenhez, súlyos helyzetben az ukrán nők + videó

Az ENSZ humanitárius szervezetei szerint az Ukrajna elleni orosz invázió negyedik évére – alig néhány órányira Debrecentől – a lakosság mindennapi élete súlyosan megnehezült, a válság pedig aránytalanul nagy terhet ró a nőkre. A jelentés szerint milliók küzdenek azzal, hogy biztosítani tudják a fűtést és az áramellátást, különösen a téli időszakban – írja a HAON.
Az orosz–ukrán háború negyedik évére súlyos humanitárius válság alakult ki Ukrajnában, amely különösen a nőket érinti – figyelmeztetett az ENSZ. Az energiaellátás elleni támadások, az ismétlődő áramszünetek és az egészségügyi rendszer túlterheltsége egyaránt rontják az életkörülményeket, miközben a konfliktus Debrecentől mindössze néhány órányi autóútra zajlik, ahol a mindennapokat a pusztítás és az állandó veszély határozza meg.
Az ENSZ megállapításai szerint az ukrajnai háború súlyos és sokrétű hatással van a civil lakosságra, különösen a nőkre. ENSZ Nők humanitárius vezetője, Sofia Calltorp arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna energiatermelő kapacitásának mintegy 65 százalékát érte támadás. Ez nem csupán műszaki problémát jelent, hanem közvetlenül veszélyezteti a nők biztonságát és megélhetését is.
Az áramkimaradások, a közvilágítás hiánya és a közlekedési nehézségek jelentősen korlátozzák a nők mozgásterét, miközben növelik kiszolgáltatottságukat. Az ENSZ szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy sok nő az oktatásban, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozik – ezek az ágazatok pedig különösen érzékenyek az energiahiányra, ami tömeges megélhetési problémákhoz vezethet.
A világszervezet adatai alapján 2022 februárja óta több mint 5000 nő és lány vesztette életét, és legalább 14 ezren megsérültek, bár a tényleges számok ennél magasabbak is lehetnek. Eközben a nők által vezetett segélyszervezetek kulcsszerepet játszanak a humanitárius ellátás fenntartásában, ám a csökkenő finanszírozás egyre inkább veszélyezteti működésüket.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) több mint 2800, egészségügyi létesítményeket ért támadást dokumentált, amelyek halálos áldozatokkal és sérülésekkel jártak. A túlterhelt kórházak, a kimerült egészségügyi dolgozók és a megrongált infrastruktúra tovább rontják az ellátás színvonalát.
Az ENSZ szerint a legkiszolgáltatottabb csoportok – az idősek, a betegek és a fogyatékkal élők – különösen nagy veszélynek vannak kitéve, mivel az áram- és fűtéskimaradások számukra akár életveszélyes következményekkel is járhatnak.
A szervezet szakértői arra figyelmeztetnek: amennyiben a nemzetközi támogatások tovább csökkennek, tízezrek maradhatnak ellátás nélkül. Ez nemcsak humanitárius válságot mélyíthet el, hanem gazdasági és társadalmi következményekkel is járhat Ukrajnában, és a térség biztonságára is egyre nagyobb kockázatot jelenthet.
Borítókép: Nők a néhai Szerhij Ikonnyikov koporsója mellett a kijevi Szent Mihály aranykupolás székesegyházban tartott temetési szertartáson (Fotó: AFP)
