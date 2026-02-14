Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

Magyar PéterTuskháborúpártiZelenszkijtervMünchen

Magyar Péter Münchenben a Zelenszkij-terv mellett tette le a voksát

Messze túlmutatott a formaságokon Magyar Péter müncheni szereplése: a Tisza Párt elnöke a bajor fővárosban egyértelműen az ukrán álláspont támogatása mellett foglalt állást, és Volodimir Zelenszkij tervének végrehajtása mellett köteleződött el. A politikus több olyan háborúpárti európai vezetővel egyeztetett, akik az Ukrajna további katonai és pénzügyi támogatását szorgalmazó irányvonal meghatározó képviselői. Magyar Péter egyértelműen a háborús támogatáspolitika európai fősodrához kíván csatlakozni.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 14. 12:19
Magyar Péter a háborúpárti Donald Tuskkal találkozott Forrás: X/Magyar Péter
Orbán Anita magával vitte Magyar Pétert a bajor fővárosba. A Tisza Párt elnöke a konferencián számos olyan vezetővel folytatott megbeszélést, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését, írja az Origo.

Magyar Péter és Orbán Anita München felé (Fotó: X/Magyar Péter)

Köztük volt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki régóta az ukrajnai fegyverszállítások és szankciók egyik élharcosa Európában.

A háborúpárti Donald Tusk 43,4 milliárd európai uniós hitelből fegyverkezne Lengyelországban és „hű külügyi fegyverhordója, a magyargyűlölő Radoslaw Sikorski, aki a háborús politika egyik leghangosabb és legelvetemültebb varsói liberális támogatója

– írta Szánthó Miklós közösségi oldalán.


„Volt, aki Varsóból Budapestet akart csinálni. Ma Budapest olyan akar lenni, mint Varsó” – írta Magyar Péterrel közös képéhez a lengyel miniszterelnök.

Magyar Péter háborúpárti politikusokkal egyeztet

Németország vezetése a leginkább háborúpártiak közé tartozik Európában. A német kormány amellett, hogy egyre intenzívebben igyekszik felkészíteni a lakosságot egy háború lehetőségére, a sorkatonaságot is visszaállította.

Támogatjuk Ukrajnát az orosz imperializmus elleni bátor ellenállásában” – katonailag, diplomáciailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt 

– mondta Friedrich Merz kancellár, akivel szintén találkozik Magyar Péter Münchenben.

Friedrich Merz, Magyar Péter és Donald Tusk (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suarez)

Péter, hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral, azzal, akinek a védelmi minisztere minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, azt adják oda Ukrajnának, ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt Ukrajnának. Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral? Csak kérdezem

kommentálta a hírt videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber, az Európai Néppárt hírhedten magyargyűlölő vezetője szerint Ukrajna Európa szabadságát is védi, amellett kardoskodik, hogy Európának katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Miközben a magyar kormány következetesen a háború mielőbbi lezárását és a béketárgyalások előmozdítását sürgeti, Magyar Péter müncheni szerepvállalása azt jelzi: az ellenzéki politikus inkább az Ukrajna további támogatását szorgalmazó európai fősodorhoz kíván csatlakozni.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és a jobbközép Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Magyar Péter a Zelenszkij-terv végrehajtását támogatja, és ezzel a brüsszeli–varsói irányvonal mellé áll. Félő, hogy a mindenben a brüsszeli ukáznak engedelmeskedő Magyar Péter Magyarországot is belerántaná a háború támogatói közé, a lakosságra hárítva annak anyagi és akár emberi áldozatát.

Münchenben megszülethet a Zelenszkij–Magyar paktum – írja összefoglaló cikkében a Mandiner.

Borítókép: Magyar Péter a háborúpárti Donald Tuskkal találkozott (Fotó: X/Magyar Péter)

 



 



 



 

