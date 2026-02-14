Nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen Vjacseszlav Potapenko, egy ukrán kutatóintézet igazgatóhelyettese arról beszél, hogy az Európai Unió és Ukrajna kampányt folytat a jelenlegi magyar kormány ellen annak érdekében, hogy annak leváltásával előmozdítsák Ukrajna európai uniós csatlakozását.
Meglepő beismerés Ukrajnából: Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásán dolgozik
Vjacseszlav Potapenko, egy ukrán kutatóintézet igazgatóhelyettese egy videóban arról beszélt, hogy az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen, és ezzel párhuzamosan támogatja a magyar ellenzéket. Állítása szerint egy esetleges magyarországi kormányváltás megnyithatná az utat Ukrajna részleges európai uniós csatlakozása előtt.
Potapenko szerint:
Nehéz megmondani mi fog történni ezúttal, mert az EU konszolidáltan küzd ellene információs szinten és nem csak (információs szinten) támogatja az ellenzéket, és ennek megfelelően úgy tartják, hogy az ellenzéknek komoly esélye van a győzelemre, és akkor Magyarország megszavaz majd valamilyen lehetséges részleges ukrán EU-csatlakozást.
Arról is beszélt, hogy Orbán Viktorral kapcsolatban figyelemmel kísérik a fejleményeket, mivel az Európai Unió komolyan veszi az ügyet.
Az EU valóban aktívan háborút folytat. Vagy inkább informáiós kampányt folytat ellene, és Ukrajna is aktívan folytat egyet. És, nos, elég lehetséges, hogy Orbán nem fog tudni újra választást nyerni
– mondta.
Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba
