Meglepő beismerés Ukrajnából: Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásán dolgozik

Nehéz megmondani mi fog történni ezúttal, mert az EU konszolidáltan küzd ellene információs szinten és nem csak (információs szinten) támogatja az ellenzéket, és ennek megfelelően úgy tartják, hogy az ellenzéknek komoly esélye van a győzelemre, és akkor Magyarország megszavaz majd valamilyen lehetséges részleges ukrán EU-csatlakozást.