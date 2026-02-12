A brüsszeli elit házi lapjának tartott Politico néhány napja hozta nyilvánosságra az öt pontból álló „Zelenszkij-tervet”, amelynek deklarált célja Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása.
Orbán Viktornak megint igaza lett: a Zelenszkij-terv leleplezte a brüsszeli elképzeléseket
A Politico által nyilvánosságra hozott úgynevezett „Zelenszkij-terv” öt pontja világosan mutatja: Brüsszel kész lenne félretenni az uniós alapszerződéseket, megkerülni a tagállami vétót, sőt magyarországi kormányváltást is előidézni azért, hogy Ukrajnát már 2027-ben az Európai Unióba erőltesse. Orbán Viktor mindezt évekkel ezelőtt előre jelezte, miközben Magyar Péter mindent tagadott.
A dokumentum azonban nem egyszerűen ambiciózus menetrendet vázol fel, hanem azt is világossá teszi: az Európai Bizottság kész lenne félretenni az unió saját jogrendjét és a koppenhágai kritériumokat, írja az Ellenpont cikke.
Mindez különösen súlyos annak fényében, hogy Ukrajna – a bizottság által korábban megfogalmazott hét előfeltétel ellenére – továbbra sem teljesíti a csatlakozás alapvető feltételeit. A korrupcióellenes reformok akadoznak, a nemzeti kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyarok – jogai pedig továbbra sem biztosítottak. Mindezt jelzik a korrupciós botrányok és a kényszersorozás tragikus esetei is.
A „Zelenszkij-terv” öt pontja
A Politico által ismertetett terv a következő:
1. Ukrajna már a háború alatt, 2027-ben csatlakozna az EU-hoz.
2. A szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt válna taggá.
3. Magyarországon kormányváltás történne, és egy Tisza Párt vezette kabinet megszavazná a felvételt.
4. Brüsszel megpróbálná Donald Trumpot is rávenni Ukrajna tagságának támogatására.
5. Végül, ha kell, eltörölnék vagy megkerülnék a tagállami vétót, hogy Budapest ne akadályozhassa meg a döntést.
Orbán Viktor joggal nevezte ezt „nyílt hadüzenetnek” Magyarország ellen.
Orbán Viktor előre látta – Magyar Péter tagadta
A miniszterelnök már 2023 végén világossá tette: Ukrajna jelenleg nem felel meg egyetlen csatlakozási feltételnek sem, és az eljárás felgyorsítása súlyos igazságtalanság lenne a nyugat-balkáni országokkal szemben is.
Ezzel szemben Magyar Péter 2025 márciusában még azt állította, hogy Ukrajna „évtizedekig” esélytelen az uniós tagságra – vagyis tagadta, hogy Brüsszel napirenden tartaná a gyorsított felvételt.
Később azonban már „előnyökről” beszélt, majd azt állította, hogy a Tisza Párt nem támogatja a gyorsított csatlakozást – miközben pártcsaládja, az Európai Néppárt épp ennek az egyik fő szószólója.
Brüsszel nyíltan más kormányt akar Budapesten
A Politico uniós tisztviselőkre hivatkozva arról írt, hogy Brüsszelben kormányváltást szeretnének Magyarországon. Orbán Viktor ezt hónapokkal korábban már elmondta: szerinte Brüsszel „összerakta” a Tisza Pártot, és nyíltan egy Magyar Péter vezette kormányt preferálna.
Nem véletlen, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője élesen bírálta Orbánt, miközben Magyar Péter politikai mozgástere egyértelműen a brüsszeli elvárásokhoz igazodik.
A vétójog elvétele: veszélyes precedens
A Politico utolsó pontja szerint, ha másképp nem megy, Brüsszel kész lenne megfosztani Magyarországot a vétójogától. Orbán Viktor ezt korábban úgy értékelte: ez súlyosan sértené az uniós alapelveket, és megakadályozná Magyarországot saját érdekei megvédésében.
Magyar Péter ezzel szemben arról beszélt, hogy „egy klubban megfelelően kell viselkedni”, és nem szabad „csak a vétó kedvéért” vétózni – ami a cikk értelmezése szerint a nemzetállami szuverenitás feladását jelentené.
A Politico által közzétett terv tehát nemcsak Ukrajna gyorsított felvételéről szól, hanem arról is, hogy Brüsszel kész lenne minden eszközzel – szabályszegéssel, politikai nyomásgyakorlással, sőt a magyar vétó megkerülésével – érvényesíteni akaratát.
Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila
