Orbán Viktornak megint igaza lett: a Zelenszkij-terv leleplezte a brüsszeli elképzeléseket

A dokumentum azonban nem egyszerűen ambiciózus menetrendet vázol fel, hanem azt is világossá teszi: az Európai Bizottság kész lenne félretenni az unió saját jogrendjét és a koppenhágai kritériumokat, írja az Ellenpont cikke.

Mindez különösen súlyos annak fényében, hogy Ukrajna – a bizottság által korábban megfogalmazott hét előfeltétel ellenére – továbbra sem teljesíti a csatlakozás alapvető feltételeit. A korrupcióellenes reformok akadoznak, a nemzeti kisebbségek – köztük a kárpátaljai magyarok – jogai pedig továbbra sem biztosítottak. Mindezt jelzik a korrupciós botrányok és a kényszersorozás tragikus esetei is.

A „Zelenszkij-terv” öt pontja

A Politico által ismertetett terv a következő:

1. Ukrajna már a háború alatt, 2027-ben csatlakozna az EU-hoz.

2. A szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt válna taggá.

3. Magyarországon kormányváltás történne, és egy Tisza Párt vezette kabinet megszavazná a felvételt.

4. Brüsszel megpróbálná Donald Trumpot is rávenni Ukrajna tagságának támogatására.

5. Végül, ha kell, eltörölnék vagy megkerülnék a tagállami vétót, hogy Budapest ne akadályozhassa meg a döntést.

Orbán Viktor joggal nevezte ezt „nyílt hadüzenetnek” Magyarország ellen.

Orbán Viktor előre látta – Magyar Péter tagadta

A miniszterelnök már 2023 végén világossá tette: Ukrajna jelenleg nem felel meg egyetlen csatlakozási feltételnek sem, és az eljárás felgyorsítása súlyos igazságtalanság lenne a nyugat-balkáni országokkal szemben is.

Ezzel szemben Magyar Péter 2025 márciusában még azt állította, hogy Ukrajna „évtizedekig” esélytelen az uniós tagságra – vagyis tagadta, hogy Brüsszel napirenden tartaná a gyorsított felvételt.

Később azonban már „előnyökről” beszélt, majd azt állította, hogy a Tisza Párt nem támogatja a gyorsított csatlakozást – miközben pártcsaládja, az Európai Néppárt épp ennek az egyik fő szószólója.