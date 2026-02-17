Egyedül Orbán Viktor képes rá, hogy megnyerjük az európai küzdelmeket + videó

– Amit látunk a sajtóban, ez a Zelenszkij-terv, ami megjelent, aminek a lényege, hogy már jövőre, 2027-ben behoznák Ukrajnát az Európai Unióba, akkor is, ha háború van, akkor is, ha a szükséges reformintézkedéseket nem hajtotta végre – mondta Menczer Tamás az új videójában. – Ehhez az kellene, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerjen, tehát a Tiszát győzelembe segíteni, és ha ez véletlenül nem sikerülne, akkor a magyaroktól a vétót elvennék – emlékeztetett a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

– Természetesen mindaz, amit fölsoroltam, minden európai szabállyal és értékkel tökéletesen ellentétes, és ezért

meg kell nyernünk a választást, meg kell vívnunk az európai küzdelmeket, és ezeket meg is kell nyernünk. És erre egyedül Orbán Viktor képes. Viszont ő képes

– szögezte le Menczer Tamás.