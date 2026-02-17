háborúukrajnabrüsszeltisza párthidvéghi balázsnemzeti petícióMagyar Péter

Hidvéghi Balázs: Magyar Péter igent mondott a háborús paktumra, mi mondjunk nemet + videó

A Tisza Párt kész Magyarországot belevinni a háborúba, kész támogatni Ukrajna uniós tagságát – mutatott rá a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 16:20
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédét tartja a Hungexpón 2026. február 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd
A most zajló nemzeti petíció sorskérdés – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Budapest, 2025. november 17. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én. MTI/Kovács Attila
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Fotó: MTI/Kovács Attila

Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában rámutatott:

A Tisza elnökének müncheni látogatása bizonyítja, hogy Magyar Péter igent mondott a brüsszeli elit háborúpárti paktumára.

Ennek a paktumnak része, hogy a brüsszeli elit és Ukrajna nyíltan – és ha kell, minden aljas eszközzel – támogatja Magyar Péter hatalomra jutását.

Cserébe pedig Magyar Péter vállalja, hogy teljesíti a megrendeléseiket

– mutatott rá.

Szerinte ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt kész Magyarországot belevinni a háborúba, kész támogatni Ukrajna uniós tagságát, kész a magyar emberektől pénzt behajtani és azt Ukrajnának adni, kész leválasztani hazánkat az orosz gázról és olajról, bármibe is kerül ez a magyar családoknak és vállalkozásoknak. Kész pénzt, fegyvert, sőt ha kell, magyar katonákat küldeni Brüsszel háborújába – sorolta.

Magyar Péter a müncheni jelenlétével világos üzenetet küldött a brüsszeli elitnek és Zelenszkijnek: a Tisza igent mond a háborúra. A Tisza igent mond arra, hogy a magyarok pénzét az ukrán államnak adják, és a Tisza igent mond a magyar energiaellátás teljes felforgatására és a rezsiárak emelésére, hogy kiszolgálja a háborún nyerészkedőket

– szögezte le az államtitkár.

Figyelmeztetett, ez a háborúpárti paktum veszélyezteti Magyarország és a magyar emberek jövőjét. – Veszélybe sodorja hazánk békéjét és biztonságát. Veszélybe sodorja a magyar családok megélhetését – mondta.

Hidvéghi Balázs arra biztatott mindenkit, töltse ki és küldje vissza a nemzeti petíciót.

Mondjunk együtt határozott nemet a háborúpárti paktumra!

– zárta a gondolatait.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

