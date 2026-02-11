orbán balázsukrajnabrüsszelháború

Orbán Balázs: A magyarok nem fizetnek a háborúért + videó

Nemzeti petíció indul annak érdekében, hogy a magyar emberek világosan kifejezhessék: nem kívánják finanszírozni az orosz–ukrán háborút és Ukrajna hosszú távú működését – erről beszélt Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: Magyarország nemet mond arra, hogy a magyar családok pénzét „elégetve” külföldi háborús célokat szolgáljanak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 14:47
Fotó: MTI/Purger Tamás
Orbán Balázs ismertetése szerint a nemzeti petíciónak három fő célja van. Az első, hogy a magyarok rögzítsék: nem támogatják az orosz–ukrán háború finanszírozását. 

Ez egy olyan háború, amelyben nem akarjuk a magyarok pénzét elégetni

– fogalmazott. 

Budapest, 2026. február 5. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. február 5-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Hozzátette: aki támogatni kívánja a háborút, megteheti, de a magyar emberek pénzét erre a célra ne használják fel. A második cél, hogy Magyarország ne vállalja át az ukrán állam működésének finanszírozását a következő évtizedben. Orbán Balázs szerint elfogadhatatlan az az elképzelés, amely szerint az európai – így a magyar – adófizetők pénzéből tartanák fenn hosszú távon Ukrajnát.

A harmadik kérdés az energiaellátás. A politikai igazgató kiemelte: Magyarország nem mond le az olcsó orosz energiáról, és nem hajlandó elfogadni, hogy a háború miatt emelkedjenek a rezsiárak.

Nem vagyunk hajlandók többet fizetni azért, hogy Ukrajna folytatni tudja a háborúját

– jelentette ki. Mint mondta, a petícióval a magyarok üzenhetnek Brüsszelnek is: nem kérnek abból a politikából, amely szerintük a tagállamokra hárítaná a háború és az ukrán támogatás költségeit. Orbán Balázs arra kérte az embereket, hogy töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti petíciót, ezzel is segítve a kormányt az „ukrán tervek” elleni küzdelemben. Hangsúlyozta: a Magyar Posta biztosítja, hogy a küldemények a megfelelő helyre kerüljenek.

Borítókép: A Nemzeti Petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban (Fotó: MTI/Purger Tamás)


