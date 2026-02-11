Orbán Balázs: A magyarok nem fizetnek a háborúért + videó

Orbán Balázs ismertetése szerint a nemzeti petíciónak három fő célja van. Az első, hogy a magyarok rögzítsék: nem támogatják az orosz–ukrán háború finanszírozását.

Ez egy olyan háború, amelyben nem akarjuk a magyarok pénzét elégetni

– fogalmazott.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Hozzátette: aki támogatni kívánja a háborút, megteheti, de a magyar emberek pénzét erre a célra ne használják fel. A második cél, hogy Magyarország ne vállalja át az ukrán állam működésének finanszírozását a következő évtizedben. Orbán Balázs szerint elfogadhatatlan az az elképzelés, amely szerint az európai – így a magyar – adófizetők pénzéből tartanák fenn hosszú távon Ukrajnát.

A harmadik kérdés az energiaellátás. A politikai igazgató kiemelte: Magyarország nem mond le az olcsó orosz energiáról, és nem hajlandó elfogadni, hogy a háború miatt emelkedjenek a rezsiárak.

Nem vagyunk hajlandók többet fizetni azért, hogy Ukrajna folytatni tudja a háborúját

– jelentette ki. Mint mondta, a petícióval a magyarok üzenhetnek Brüsszelnek is: nem kérnek abból a politikából, amely szerintük a tagállamokra hárítaná a háború és az ukrán támogatás költségeit. Orbán Balázs arra kérte az embereket, hogy töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti petíciót, ezzel is segítve a kormányt az „ukrán tervek” elleni küzdelemben. Hangsúlyozta: a Magyar Posta biztosítja, hogy a küldemények a megfelelő helyre kerüljenek.