Jelentősen megemelik a KKV Tőkefinanszírozási program keretösszegét

A hatalmas érdeklődésre való tekintettel 100 milliárd forintról 150 milliárd forintra emeljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megvalósított KKV Tőkefinanszírozási program keretösszegét – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Hozzátette:
továbbra is elkötelezetten támogatjuk a kkv-k fejlődését, beruházásait és növekedését.
