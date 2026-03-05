Jelentősen megemelik a KKV Tőkefinanszírozási program keretösszegét

beruházás

Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

A szolgáltatóközpontok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. A HBPO Professional Services Kft. jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter a cég győri szolgáltatóközpontjának megnyitóján, csütörtökön.