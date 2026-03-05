Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Nagy MártonkkvMKIK

Jelentősen megemelik a KKV Tőkefinanszírozási program keretösszegét

A nagy érdeklődésre való tekintettel 150 milliárd forintra emelik a KKV Tőkefinanszírozási program keretösszegét – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörötkön.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 15:02
Több program is segíti a kis- és közepes vállalkozásokat Forrás: dpa Picture-Alliance / AFP
A hatalmas érdeklődésre való tekintettel 100 milliárd forintról 150 milliárd forintra emeljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megvalósított KKV Tőkefinanszírozási program keretösszegét – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Hozzátette: 

továbbra is elkötelezetten támogatjuk a kkv-k fejlődését, beruházásait és növekedését. 

beruházás

Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

A szolgáltatóközpontok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. A HBPO Professional Services Kft. jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter a cég győri szolgáltatóközpontjának megnyitóján, csütörtökön.

beruházás

Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

