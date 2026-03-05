Ez nekünk is fájhat: a szankciók a vártnál is nagyobb károkat okoztak a német gazdaságnak

A Századvég tavalyi elemzése azt vizsgálta, hogy a nemzetközi súlyuk alapján kiválasztott öt előrejelző intézmény (IMF, OECD, Európai Bizottság, Kiel Institut, Bundesbank) 2018 óta következetesen felülbecsülte a német gazdaság növekedését, különösen kiugró becslési hibákkal az orosz-ukrán háború kirobbanása utáni évben. Az azóta közzétett 2024-es adatok megerősítették, hogy a tendencia romlott: a túlbecslési hibák a legtöbb intézmény esetében −0,5 és −1,3 százalékpont között alakultak a 2024-es évre vonatkozóan. A friss, 2025-ös előrejelzések és a valós gazdasági növekedés közötti különbség bemutatja, hogy ez a torzítás nem korrigálódott, hanem tovább folytatódott.

A német gazdaság teljesítménye stabilan alulmúlta a piaci várakozásokat/Fotó: John Macdougall / AFP

Két jól elkülöníthető előrejelzési időszak

A 2015 és 2025 közötti negyedéves előrejelzések elemzése két, egymástól élesen eltérő időszakot rajzol ki. 2015 és 2017 között az előrejelzők átlagosan alulbecsülték a német növekedést, ugyanis a gazdaság gyorsabban bővült a vártnál. Ez a trend azonban 2018-ban megfordult, és egy azóta is tartó felülbecslési időszak vette kezdetét.

A 2020 és 2022 közötti időszak különösen nagy kihívást jelentett az előrejelző intézmények számára. A pandémiás sokk és az orosz–ukrán háború rendkívül bizonytalan környezetet teremtett, amelyben az előrejelzési modellek egyaránt produkáltak jelentős alul- és felülbecsléseket különböző negyedévekben. A kulcsfontosságú minta azonban a háborús időszakban rajzolódott ki: 2022-ben a német gazdasági növekedés mintegy 1,8 százalékponttal maradt el az előrejelzésektől. Ez a rés 2023-ban és 2024-ben is csak mérsékelten szűkült, továbbra is közel 1 százalékpont körül maradva. Figyelemre méltó, hogy még a 2023-as recessziós év után is a prognózisok túlbecsülték a 2024-es növekedést és a 2025-ös kilátásokat továbbra is túlzottan optimistán ítélik meg – derül ki a Századvég elemzéséből.

Strukturális kihívásokkal küzd a német gazdaság

Jelen gazdasági előrejelzések túlzott optimizmusa abban különbözik a korábbi torzításoktól, hogy nem átmeneti, ciklikus tényezők félreértéséből fakad, hanem mélyebb szerkezeti problémák alábecsléséből. A lassan egy évtizede tartó gazdasági felülbecslések arról árulkodnak, hogy nem csupán a gazdaság hullámzása áll a háttérben, hanem a gazdaság szerkezetének megváltozása a fő kiváltó ok.