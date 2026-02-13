kőolajNémetországOroszország elleni szankciók

Németországot lágyékon találta a szankciós politika – Eddig negyvenmilliárd eurójukba került az orosz olaj kitiltása

Súlyos árat fizet Németország az Európai Unió szankciós politikája miatt. A kontinens legnagyobb gazdasága euró tízmilliárdokban mérhető veszteséget könyvelhetett el, amióta levált az orosz kőolajról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 5:15
Barátság
A Barátság Kőolajvezetékhez tartozó belorusz olajszivattyúállomás Veresnitsa faluban, Minszktől mintegy 270 km-re délnyugatra (Fotó: VIKTOR DRACHEV Forrás: AFP)
Sokba került Németországnak az orosz eredetű kőolaj visszautasítása. Az uniós szankciók miatt 2022 decembere óta nem szabad tengeren érkező orosz olajat vásárolni. Emiatt négy év alatt Németországban csaknem negyvenmilliárd euróval emelkedett az ország olajimport-költsége az Eurostat szerint – írja a Világgazdaság

Menczer Tamás szerint Zelenszkij ismét a Barátság-kőolajvezetéket támadná (Illusztráció, forrás: Pixabay), kőolaj
Jelentősen megugrott Németország kőolajimport-költsége a szankciók beveztése után (Fotó: Pexels)

Az orosz kőolajról való levállás azonnal megnövelte a költségeket

A lap sorravette, hogyan változott ezen időszakban a németek által vásárolt kőolaj hordónkénti ára, illetve az import mennyisége. Az ár a korlátozások előtt, 2021 első tizenegy hónapjában átlagosan 55,20 euró volt, viszont a következő év azonos időszakában, már a szankciók alatt 90,50 euró. Az átlagár ezután kicsit esett, de a nagyság a válság előtti szint felett stabilizálódott. Becslések szerint 2023-ban 77,50 euró, 2024-ben 75,50 euró, 2025-re pedig 63,70 euró volt. 

A vásárolt mennyiség is ingadozott. A korlátozások ellenére 

  • az import 2022-ben 502,1 millió hordó volt, több az előző évi 445 millió hordónál, igaz, a szankció 2022-nek csak az utolsó hónapjától élt. 
  • Ezután 417,9 millió hordóra csökkent, majd 
  • 2024-ben 451,9 millió hordóra nőtt. 
  • A 2025 januárja és novembere közötti tétel 425,5 millió hordót tett ki.

A viszonylag olcsó oroszországi vezetékes olajról való lemondás azonnal megnövelte a német gazdaság kulcsfontosságú ágazatainak, azaz az iparnak és az energiaiparnak a költségeit is – erre Kirill Liszenko, az Expert RA elemzője mutatott rá. A végleges számítások alapján a magasabb importárak 3,6 milliárd euró többletköltséget eredményeztek a befejezetlen 2025-ös évben, és 36,2 milliárd eurót 2022 és 2024 között. Így adódik a 39,8 milliárd eurós többletfizetés.

Ez a tagállamok energiaellátásába történő beavatkozás

A jelentős pénzügyi veszteségek ellenére az Európai Unió fokozni kívánja az orosz energiaimportról való leszoktatást. Ahogy Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa kijelentette, az EU 2026 elején fontolóra veheti az orosz olajimport teljes tilalmát. A vezetéken importáló országoknak jelen állás szerint március 1-jéig kell benyújtaniuk a vásárlások 2027 végéig történő leállítására vonatkozó terveiket. Ez a követelmény csak két országra – Magyarországra és Szlovákiára – vonatkozik, amelyek továbbra is nyersolajat kapnak a Barátság vezeték déli ágán keresztül.

Mindazonáltal az uniós döntést Szlovákia és Magyarország is megtámadta arra alapozva, hogy jelen esetben nem szanckióról van szó, hanem az adott országok energiaellátásába történő beavatkozásról. A Barátságon egyébként pillanatnyilag nem érkezik orosz olaj, méhpedig a Reuters által idézett ukrán források szerint a cső elleni orosz támadás miatt. Németországban kirívóan drága az üzemanyag.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Czopf Áron
idezojelekkatolikus

A Gretchen-kérdés

Czopf Áron avatarja

A német új jobboldal berkeiben legutóbb Frank Lisson támasztotta fel a Gretchen-kérdést, mivel aggasztónak tartja azt a tendenciát, hogy a mozgalom fiatal tagjai közül egyre többen „menekülnek a katolicizmusba”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

