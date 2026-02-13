Németországot lágyékon találta a szankciós politika – Eddig negyvenmilliárd eurójukba került az orosz olaj kitiltása

Sokba került Németországnak az orosz eredetű kőolaj visszautasítása. Az uniós szankciók miatt 2022 decembere óta nem szabad tengeren érkező orosz olajat vásárolni. Emiatt négy év alatt Németországban csaknem negyvenmilliárd euróval emelkedett az ország olajimport-költsége az Eurostat szerint – írja a Világgazdaság.

Jelentősen megugrott Németország kőolajimport-költsége a szankciók beveztése után (Fotó: Pexels)

Az orosz kőolajról való levállás azonnal megnövelte a költségeket

A lap sorravette, hogyan változott ezen időszakban a németek által vásárolt kőolaj hordónkénti ára, illetve az import mennyisége. Az ár a korlátozások előtt, 2021 első tizenegy hónapjában átlagosan 55,20 euró volt, viszont a következő év azonos időszakában, már a szankciók alatt 90,50 euró. Az átlagár ezután kicsit esett, de a nagyság a válság előtti szint felett stabilizálódott. Becslések szerint 2023-ban 77,50 euró, 2024-ben 75,50 euró, 2025-re pedig 63,70 euró volt.

A vásárolt mennyiség is ingadozott. A korlátozások ellenére

az import 2022-ben 502,1 millió hordó volt, több az előző évi 445 millió hordónál, igaz, a szankció 2022-nek csak az utolsó hónapjától élt.

Ezután 417,9 millió hordóra csökkent, majd

2024-ben 451,9 millió hordóra nőtt.

A 2025 januárja és novembere közötti tétel 425,5 millió hordót tett ki.

A viszonylag olcsó oroszországi vezetékes olajról való lemondás azonnal megnövelte a német gazdaság kulcsfontosságú ágazatainak, azaz az iparnak és az energiaiparnak a költségeit is – erre Kirill Liszenko, az Expert RA elemzője mutatott rá. A végleges számítások alapján a magasabb importárak 3,6 milliárd euró többletköltséget eredményeztek a befejezetlen 2025-ös évben, és 36,2 milliárd eurót 2022 és 2024 között. Így adódik a 39,8 milliárd eurós többletfizetés.

Ez a tagállamok energiaellátásába történő beavatkozás

A jelentős pénzügyi veszteségek ellenére az Európai Unió fokozni kívánja az orosz energiaimportról való leszoktatást. Ahogy Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa kijelentette, az EU 2026 elején fontolóra veheti az orosz olajimport teljes tilalmát. A vezetéken importáló országoknak jelen állás szerint március 1-jéig kell benyújtaniuk a vásárlások 2027 végéig történő leállítására vonatkozó terveiket. Ez a követelmény csak két országra – Magyarországra és Szlovákiára – vonatkozik, amelyek továbbra is nyersolajat kapnak a Barátság vezeték déli ágán keresztül.