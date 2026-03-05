Újabb nagyszabású gyárfejlesztést jelentett be Szijjártó Péter

A Graboplast Zrt. hosszú távú gyárfejlesztési programot hajt végre Győrben 9,3 milliárd forint értékben, ami jól szolgálja az exportorientált magyar gazdaságstratégiai célok megvalósítását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a városban a tárca tájékoztatása szerint.

A tárcavezető a Graboplast Zrt. friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a speciális padlógyártás terén Közép-Európában piacvezető,

hazai tulajdonban lévő vállalat 9,3 milliárd forintnyi értékben kapacitásbővítést, illetve egy kutatás-fejlesztési projektet hajt végre, amihez a kormányzat 2,85 milliárd forint támogatást nyújt.

Kiemelte, hogy a 85 százalékos exportaránnyal dolgozó cég ezen hosszú távú gyárfejlesztési programja kiválóan szolgálja az exportorientált magyar gazdaságstratégiai célok megvalósítását. Hozzátette: a beruházás bizonyítja a magyar gazdaság dimenzióváltásának sikerét.

Mit értek ez alatt? Azt, hogy miután egy országban létrejön egy kritikus mennyiségű és minőségű termelési tevékenység, arra már fel lehet építeni azokat a magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési funkciókat, amelyek fordítva nem képzelhetők el

– fogalmazott. Kiemelte, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye mindig is a magyar gazdaság egyik motorja volt, az utóbbi tíz évben ráadásul háromszorosára, 2000 milliárd forintról 5900 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, és eközben a munkanélküliség az egyharmadára csökkent.

„Ma itt a vármegyében 2-2,5 százalék között van a munkanélküliség, ezért gyakorlatilag az itt beruházó vállalatokkal igazából a munkahelyek fenntartásáról kell megállapodni, semmint más irányba menni. Az elmúlt években 7300 új munkahely jött létre azoknak a beruházásoknak köszönhetően, amelyekről a kormány állapodott meg az itt működő nagyvállalatokkal 810 milliárd forint értékben" – mondta.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre, amiben szavai szerint a mára jelentősen megerősödött magyar tulajdonú nagyvállalatok kulcsszerepet játszottak.