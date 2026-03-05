Kétszer is berobbantja Budapestet Pitbull

Az I’m Back turné őszi európai fellépéseit az óriási érdeklődés hívta életre – közölte a szervező Live Nation. A produkció újabb portugál, spanyol, svájci, olasz, francia, szerbiai, szlovákiai, német, osztrák, cseh, lengyel, litván, finn és magyar állomásokkal bővül. Így Pitbull idén kétszer is fellép hazánkban.

Pitbull novemberben az MVM Dome-ban ad koncertet. Forrás: Facebook/Pitbull

Pitbull ősszel is fellép Budapesten

A koncerten biztosan elhangzanak a rapper pályafutásának meghatározó dalai, köztük a Give Me Everything vagy a Timber.

A kubai származású világsztár show-jai legendásan energikusak – a latin ritmusok, a dance és a hiphop keveréke garantált partihangulatot ígér.

Pitbull – polgári nevén Armando Christian Pérez – a 2000-es években robbant be igazán a nemzetközi poppiacra. A 2009-es I Know You Want Me az év legnézettebb videója lett a YouTube-on, innentől pedig sorra érkeztek a világslágerek és a sztárduettek. Dolgozott többek között Jennifer Lopezzel, Shakirával, Marc Anthonyval, Christina Aguilerával és Chris Brownnal is.

Védjegyévé vált „Eeeeeeeyoooooo” kiáltása a popkultúra egyik legismertebb hangmintája lett – olyannyira, hogy a rapper több tucat hangzásbeli elemet hivatalosan is levédetett az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál.

Pitbull nemcsak a slágerlistákon sikeres. Megalapította a Mr. 305 lemezkiadót, elindította a Globalization nevű SiriusXM rádiócsatornát, és partnerségre lépett a Florida International Universityvel is. Az intézmény atlétikai stadionja ma már Pitbull Stadium néven ismert – ez az első olyan amerikai sportlétesítmény, amely egy művész nevét viseli.

Pitbull elkötelezett támogatója az oktatásnak is: társalapítója a Slam! (Sports Leadership Arts Management) nevű tandíjmentes állami iskolahálózatnak, amely jelenleg több mint tízezer diákot szolgál ki az Egyesült Államokban.

A Billboard Boxscore adatai szerint Pitbull pályafutása során több mint 250 millió dollár bevételt termelt koncertjeivel, és világszerte 4,7 millió jegyet adtak el fellépéseire.

Legutóbbi turnéja, a Party After Dark Tour volt szólókarrierje eddigi legnagyobb szabású koncertsorozata: tizenhárom ország, több mint ötven állomás.

A budapesti dupla koncert annak a bizonyítéka, hogy Mr. Worldwide lendülete mit sem csökkent.