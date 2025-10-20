Pitbullvilágsztárkoncert

Először ad koncertet Magyarországon Pitbull, a 2010-es évek világsztárja

A Puskás Arénában ad koncertet jövő nyáron Pitbull. A Grammy-díjas, kubai származású amerikai rapper első magyarországi koncertjét adja 2026. július 21-én, előtte Lil Jon melegíti be a közönséget.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 20. 12:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világsztár előadó nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Give Me Everything vagy a Timber. Pitbull I'm Back! című turnéja a korábbi, arénákat megtöltő Party After Dark című koncertsorozatát követi – közölte a szervező Live Nation

Pitbull
Pitbull koncertjén Lil Jon melegíti be a közönséget

Az új turné az eddigieknél még nagyobb színpadon, lenyűgöző vizuális effektekkel, látványos pirotechnikával várja a közönséget. A show-ban zenekara, az Agents, valamint táncosai, a Most Bad Ones fogják kísérni Pitbullt. 

A koncertsorozat 2026. június 23-án startol Stockholmban, majd érinti Belfastot, Glasgow-t, Dublint, Londont, Nizzát, Düsseldorfot, Budapestet, Varsót, Prágát és Rigát, végül július 31-én Kaunasban ér véget. 

Pitbull, azaz Armando Christian Pérez milliárdnyi audiostreammel és videómegtekintéssel, valamint több száz arany- és platinalemez minősítéssel rendelkezik; a védjegyévé vált „Eeeeeeeyoooooo” kiáltása egyike annak a negyven hangzásbeli védjegynek, amelyet hivatalosan is bejegyzett az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatal (USPTO). 

A zenén túl Pitbull változatos és bővülő üzleti portfóliót épített ki. Megalapította a Mr. 305 lemezkiadót és a Voli 305 Vodka márkát, valamint elindította a Globalization nevű SiriusXM rádiócsatornát, amely rhythmic/dance zenét sugároz. 

Nemrég partnerségre lépett a Florida International Universityvel (FIU), amely atlétikai stadionját Pitbull Stadiumra keresztelte, ezzel ez lett Amerika első olyan sportlétesítménye, amely egy művészről kapta a nevét. Pitbull szószólója az oktatásnak: társalapítója a Slam!-nek (Sports Leadership Arts Management), egy tandíjmentes állami iskolahálózatnak, amelyet világszerte vezető oktatási szervezetként tartanak számon, és jelenleg több mint tízezer diákot szolgál tizennégy amerikai iskolában. 

A rapper tavaly Bon Jovival dolgozott együtt a Now or Never című számban. A 2000-s években – az underground hiphopból átnyergelve a latinos ritmusokkal kevert poposabb műfajokba – az egyik pillanatról a másikra találta magát a slágerlisták csúcsán. 

2009-es I Know You Want Me című száma az év legnézettebb videója lett a YouTube-on. Ettől kezdve jöttek sorra a slágerek és a közös számok a világ legismertebb előadóival, köztük Jennifer Lopezzel, Marc Anthonyval, Chris Brownnal, Shakirával, Afrojackkel vagy Christina Aguilerával.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megint posztolt a kretén

Bayer Zsolt avatarja

Csak egy apróságot felejtett el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.