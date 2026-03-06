borturistagasztronómiai élményBudafoki PincejáratKarsay FerencBudafok

Háromszoros jubileum Budapest Bornegyedében

Száz éve város Budafok, tízéves a Budafoki Pincejárat, százhuszonötéves a Soós István Borászati Technikum.

Munkatársunktól
2026. 03. 06. 5:57
Március első szombatján ismét elstartol a Budafoki Pincejárat, Dél-Buda legkedveltebb borászati és gasztronómiai rendezvénysorozata. Budafok-Tétény idén egyébként is különleges mérföldkőhöz érkezett: három meghatározó évforduló fonódik össze a Budapest Bornegyednek is nevezett XXII. kerületben. Budafok-Tétény polgármestere, Karsay Ferenc az erről szóló online sajtótájékoztatón büszkén beszélt a különleges évről: 

Száz éve város Budafok, tízéves a Budafoki Pincejárat nevű programsorozatunk, az első borászképző intézmény, a Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola pedig százhuszonöt éves. Ezek adják meg azt a keretet, amelyre alapítjuk ezt a 2026-os évet. Ez a hosszú múlt mindannyiunkat kötelez.

– sorolta a XXII. kerület vezetje. Hozzátette: Budafok, vagy ahogy régen nevezték, Promontor nem véletlenül vált a magyar borászat és pezsgőgyártás fellegvárává. A több mint száz kilométernyi pincerendszer, amely Budafok alatt húzódik, egyedülálló kincs. Itt nemcsak tárolták a bort, hanem a XIX. század végétől kezdve világhírű pezsgőházak és kereskedelmi központok épültek ki. Ez a múlt ad alapot arra, hogy ma is Budapest Bornegyedeként pozicionálják ezt  városrészt.

Tíz év – rengeteg élmény

A kerület egyedi rendezvénysorozata, a Budafoki Pincejárat tíz évvel ezelőtt azzal a céllal indult el, hogy megnyissa az említett hatalmas pincerendszert, és bevezesse a látogatókat a föld alatti labirintusok világába. Mára a kezdeményezés igen népszerű programmá nőtte ki magát: 

2025-ben összesen rekordszámú, 14 000 látogató koccintott Budafokon. 

A Budapest Bornegyede brand erejét mutatja a több mint 7100 fős, elkötelezett online közösség is, akik hónapról hónapra visszatérnek Budafokra, a pincejáratokra, amelyeket minden hónap első szombatján szerveznek meg a vendégeknek.

Tavaly sszesen 14 000 ltogató koccintott Budafokon          Fotó: Horváth Tamás

Ünnepi hangulatban, 2026-ban

A jubileumi év tiszteletére a Budafoki Pincejárat állandó időpontja – minden hónap első szombatja – idén különleges lesz a tematikáját tekintve is. Karsay Ferenc polgármester bejelentette:

 a látogatókat egy éven át tartó, tízállomásos ünnepi sorozattal várják. 

Tavaszi ébredés címmel márciusban és áprilisban a „10 tavasz történetével” idézik fel az indulást. Pezsgés és hagyomány: ezt az elnevezést kapta a májusi program, amelyen a jubileumi pezsgőké a főszerep, júniusban pedig a 100 éves kerület napján a zenei tehetségkutató versenyzői töltik meg a színpadot.

Nyári esték címmel a Törley-kert hűvösében rendezett csillagfényes koncertek adják meg az alaphangot a szeptemberi csúcsponthoz, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválhoz, ahol idén külön „Jubileumi Színpad” várja a közönséget. A tudás előtt tisztelegve: az év végén a 125 éves borászati iskolával karöltve tíz évtized történelmi titkait tárják fel a kóstolópoharak mellett.

A Budafoki incejrat egyik újabb helyszíne a omás Cellar Garden     Fotó: Horváth Tamás

Közösség és vendégszeretet

A városfejlesztő program eredményei és a folyamatos marketingstratégia révén Budafok mára a fővárosi és az agglomerációs közönség egyik fő célpontjává vált. Ez annak is köszönhető, hogy a borozgatás közben gépkocsi vagy BKV-járművek nélkül is kényelmesen lehet közlekedni a különböző pincészetek, kulturális helyszínek között, a Budafoki Pincejáraton idén is a Herman Ottó Intézet ingyenes buszjáratai szállítják a vendégeket, a tájékozódást pedig új, ünnepi arculatú molinók és irányjelzők segítik.

A tavaszi s nyári programok kedvenc helye a Törley Látogatóközpont       Fotó: Horváth Tamás

A 2026-os év Budapest Bornegyedében a közösségről is szól. Arról a vendégszeretetről, amit a budafoki borászok és helyszínek nyújtanak minden látogatónak

 

A szőlő és a bor városa

Budafok-Tétény, Budapest Bornegyede közel 100 km hosszú, Európában egyedülálló pincerendszerével az egykori Osztrák–Magyar Monarchia borkereskedelmi központja volt. A kerület a „Szőlő és Bor Városa" nemzetközi cím tulajdonosa, ahol az ország első borászati szakközépiskolája is található. Az önkormányzat célja, hogy a Budafoki Pincejárat programsorozattal lehetőséget adjon a látogatóknak a legízletesebb budafoki borok és pezsgők megkóstolására, valamint a minőségi gasztronómia és kultúra felfedezésére. Az események ideje alatt ingyenes transzferbuszok közlekednek a Városháza elől, lehetőséget biztosítva a látogatók számára, hogy élvezhessék a különleges programokat és borkóstolókat.

 

Borítókép: Tematikus séta egy budafoki pincében  /Fotó: Horváth Tamás  

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

