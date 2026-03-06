Háromszoros jubileum Budapest Bornegyedében

Március első szombatján ismét elstartol a Budafoki Pincejárat, Dél-Buda legkedveltebb borászati és gasztronómiai rendezvénysorozata. Budafok-Tétény idén egyébként is különleges mérföldkőhöz érkezett: három meghatározó évforduló fonódik össze a Budapest Bornegyednek is nevezett XXII. kerületben. Budafok-Tétény polgármestere, Karsay Ferenc az erről szóló online sajtótájékoztatón büszkén beszélt a különleges évről:

Száz éve város Budafok, tízéves a Budafoki Pincejárat nevű programsorozatunk, az első borászképző intézmény, a Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola pedig százhuszonöt éves. Ezek adják meg azt a keretet, amelyre alapítjuk ezt a 2026-os évet. Ez a hosszú múlt mindannyiunkat kötelez.

– sorolta a XXII. kerület vezetje. Hozzátette: Budafok, vagy ahogy régen nevezték, Promontor nem véletlenül vált a magyar borászat és pezsgőgyártás fellegvárává. A több mint száz kilométernyi pincerendszer, amely Budafok alatt húzódik, egyedülálló kincs. Itt nemcsak tárolták a bort, hanem a XIX. század végétől kezdve világhírű pezsgőházak és kereskedelmi központok épültek ki. Ez a múlt ad alapot arra, hogy ma is Budapest Bornegyedeként pozicionálják ezt városrészt.

Tíz év – rengeteg élmény

A kerület egyedi rendezvénysorozata, a Budafoki Pincejárat tíz évvel ezelőtt azzal a céllal indult el, hogy megnyissa az említett hatalmas pincerendszert, és bevezesse a látogatókat a föld alatti labirintusok világába. Mára a kezdeményezés igen népszerű programmá nőtte ki magát:

2025-ben összesen rekordszámú, 14 000 látogató koccintott Budafokon.

A Budapest Bornegyede brand erejét mutatja a több mint 7100 fős, elkötelezett online közösség is, akik hónapról hónapra visszatérnek Budafokra, a pincejáratokra, amelyeket minden hónap első szombatján szerveznek meg a vendégeknek.

Tavaly sszesen 14 000 ltogató koccintott Budafokon Fotó: Horváth Tamás

Ünnepi hangulatban, 2026-ban

A jubileumi év tiszteletére a Budafoki Pincejárat állandó időpontja – minden hónap első szombatja – idén különleges lesz a tematikáját tekintve is. Karsay Ferenc polgármester bejelentette:

a látogatókat egy éven át tartó, tízállomásos ünnepi sorozattal várják.

Tavaszi ébredés címmel márciusban és áprilisban a „10 tavasz történetével” idézik fel az indulást. Pezsgés és hagyomány: ezt az elnevezést kapta a májusi program, amelyen a jubileumi pezsgőké a főszerep, júniusban pedig a 100 éves kerület napján a zenei tehetségkutató versenyzői töltik meg a színpadot.