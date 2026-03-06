Saját játékosai ellen fakadt ki a Diósgyőr edzője a kispesti kudarc után

A Budapest Honvéd továbbjutását jelentő gólját Gyurcsó Ádám szerezte a második félidőben, az 1-0-ás győzelemmel a piros-feketék kerültek az elődöntőbe. A lefújás után a két vezetőedző közül a fővárosiak trénere volt az elégedettebb, a Diósgyőr edzője motivációs problémákat emlegetett a vereség után.

A Diósgyőr kapusának, Megyeri Gábornak többször védenie kellett a Honvéd játékosainak lövéseit. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Diósgyőr edzője a játékosait korholta

A Honvéd edzője Feczkó Tamás büszke volt a csapatára.

– Mindenki kitette a szívét-lelkét a pályán. Jobban örültem volna, ha az első félidőben sikerült volna gólokat szereznünk, hiszen többször is meg tudtuk bontani a Diósgyőr védekezését, de sajnos nem volt végül eredménye a támadásainknak, hiába voltunk többször is a kapu előtt. A második félidőre is úgy jöttünk, hogy megpróbáljuk minél hamarabb megszerezni az első gólt, és utána a következőt. Szerencsére az első gól sikerült. Nem tudom, a tévénézők hogy látták, de szerintem jó iramú mérkőzés volt, különösen az első félidőben. A második félidő inkább taktikus volt, a gólunk után már kicsit mélyebben védekeztünk. Jobban örültem volna, ha végig tudjuk diktálni a tempót, bíztunk benne, hogy az utolsó 20 percben az ellenfél el fog fáradni, és akkor még tudunk gólt szerezni – nyilatkozta az M4 Sportnak a fővárosiak trénere, majd hozzátette, hétfőn a Kecskemét ellen játszanak a bajnokságban.

– Az is nagyon fontos mérkőzés lesz számukra. A klubban mindenki a sikerért dolgozik, örül annak, hogy részese lehetek ennek a folyamatnak – zárta gondolatait Feczkó. Kollégája, a Diósgyőr edzője Vladimir Radenkovics érthetően csalódottan értékelt.

Vladimir Radenkovics szerint a Diósgyőr játékosai nem akarták eléggé a győzelmet. Fotó: Facebook/Diósgyőri VTK

– Az imént megosztottam a játékosokkal azokat a gondolatokat, amiket a kispadon fogalmaztam meg magamnak.

Egy hatalmas nagy kérdés volt, hogyan lehetséges az, hogy az ellenfél jobban akarta ezt a győzelmet?! Ők nyerték a párharcokat, szedték össze a lecsorgó labdákat. Nekünk erre kell megtalálnunk a választ: hogy lehet az, hogy az ellenfél jobban akarja a győzelmet?!

– nyilatkozta a borsodi együttes edzője, aki hangsúlyozta, hogy erre válaszokat kell találniuk.

– Ez nem csak a mai nap problémája, többször jártunk már ilyen cipőben. Volt persze, amikor ilyen játékkal nyerni tudtunk, vagy pontot szereztünk - holnap talán okosabbak leszünk az ügyben. Arra gondoltam a mérkőzés előtt, hogy ha ma tovább tudunk jutni, akkor a hétvégére pozitív energiákkal tudunk felvérteződni, amire szükségünk is van a táblázat alapján - illetve egy közvetlen ellenféllel, az MTK-val találkozunk. Így, hogy kiestünk, negatív energiák vannak bennünk. Szomorúak vagyunk, tudtuk, mennyire fontos ez a sorozat, egyáltalán nem lehetünk boldogok – mondta el Radenkovics, később hozzátette, hogy a hétvége már egy új történet lesz.