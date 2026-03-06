Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

ZelenszkijOrbán ViktorHortay Olivérfenyegetés

„Zelenszkij kimutatta a foga fehérjét”

A Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint Volodimir Zelenszkij viselkedése világossá tette, hogy Ukrajna nem való az Európai Unióba. A magyaroknak igazuk lett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 7:55
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Facebook-oldalán tett közzé rövid bejegyzést Hortay Olivér, amelyben az ukrán elnökről írt. A bejegyzés elején úgy fogalmazott, szerinte Zelenszkij „kimutatta a foga fehérjét”, és ezzel mindenki számára világossá vált, hogy Ukrajna nem való az Európai Unióba. Hozzátette: „A magyaroknak igazuk lett.”

Voloimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A poszthoz egy olyan képet is csatolt, amelyen az áll: „Ez a Maffiavezér nyelve, ami nem az EU-ba való: már a Die Welt olvasóinak is elege van Zelenszkijből.”

Zelenszkij ukrán katonákkal fenyegette meg életveszélyesen Orbán Viktort

Az ukrán elnök életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben.

Volodimir Zelenszkij egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli:

az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

– idézi a Die Welt is Zelenszkijt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

