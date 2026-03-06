Indiaorosz olaj IndiábaEgyesült Államok

Zelenszkij újabb pofont kapott: Amerika engedményt adott az orosz olaj ügyében

Az Egyesült Államok ideiglenes mentességet adott Indiának, amely így továbbra is vásárolhat orosz olajat. Washington szerint a rövid távú döntés célja a világpiaci ellátás stabilizálása, ugyanakkor az amerikai kormány azt várja Újdelhitől, hogy idővel növelje az amerikai olaj importját. Volodimir Zelenszkij terve nem jött be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 8:32
Narendra Modi és Donald Trump
Narendra Modi és Donald Trump Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok átmeneti felmentést biztosított Indiának, amely révén továbbra is vásárolhat orosz olajat, miközben a globális olajpiaci kínálat folyamatosan szűkül a közel-keleti konfliktus árnyékában – számolt be cikkében az Origo.

Amerika engedményt adott India megsegítése érdekében
Amerika engedményt adott India megsegítése érdekében (Fotó: AFP)

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter március 5-én közzétett bejegyzésében közölte, hogy a globális piac ellátásának zavartalan fenntartása érdekében a pénzügyminisztérium 30 napra szóló ideiglenes engedményt ad Újdelhinek. Ennek részeként az indiai finomítók orosz eredetű nyersolajat vásárolhatnak.

Bessent hangsúlyozta, hogy a rövid időre szóló lépés nem jelent komoly pénzügyi előnyt az orosz állam számára, mert kizárólag olyan ügyletekre vonatkozik, amelyek már tengeren lévő olajszállítmányokat érintenek.

A pénzügyminiszter kiemelte továbbá, hogy India az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú partnere, és Washington arra számít, hogy Újdelhi a jövőben nagyobb mennyiségben vásárol majd amerikai olajat.

Az átmeneti döntés egyben enyhíti azt a nyomást is, amelyet Irán próbál gyakorolni a globális energiarendszerre azzal, hogy az ellátást igyekszik túszul ejteni.

Az ügyet ismerő források szerint az indiai finomítók már több millió hordó, azonnali szállításra szánt orosz nyersolaj megvásárlásába kezdtek, miközben az ország a szigorodó olajpiaci helyzethez alkalmazkodik.

Bessent bejelentése hónapokkal azt követően történt, hogy Washington korábban nyomást gyakorolt Újdelhire az orosz olajimport csökkentése érdekében, hogy visszafogja Moszkva egyik fontos bevételi forrását az Ukrajna elleni háború finanszírozásában. 

Borítókép: Narendra Modi és Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu