Zelenszkij újabb pofont kapott: Amerika engedményt adott az orosz olaj ügyében

Az átmeneti döntés egyben enyhíti azt a nyomást is, amelyet Irán próbál gyakorolni a globális energiarendszerre azzal, hogy az ellátást igyekszik túszul ejteni.

Az ügyet ismerő források szerint az indiai finomítók már több millió hordó, azonnali szállításra szánt orosz nyersolaj megvásárlásába kezdtek, miközben az ország a szigorodó olajpiaci helyzethez alkalmazkodik.

Bessent bejelentése hónapokkal azt követően történt, hogy Washington korábban nyomást gyakorolt Újdelhire az orosz olajimport csökkentése érdekében, hogy visszafogja Moszkva egyik fontos bevételi forrását az Ukrajna elleni háború finanszírozásában.

Borítókép: Narendra Modi és Donald Trump (Fotó: AFP)