Az Egyesült Államok átmeneti felmentést biztosított Indiának, amely révén továbbra is vásárolhat orosz olajat, miközben a globális olajpiaci kínálat folyamatosan szűkül a közel-keleti konfliktus árnyékában – számolt be cikkében az Origo.
Zelenszkij újabb pofont kapott: Amerika engedményt adott az orosz olaj ügyében
Az Egyesült Államok ideiglenes mentességet adott Indiának, amely így továbbra is vásárolhat orosz olajat. Washington szerint a rövid távú döntés célja a világpiaci ellátás stabilizálása, ugyanakkor az amerikai kormány azt várja Újdelhitől, hogy idővel növelje az amerikai olaj importját. Volodimir Zelenszkij terve nem jött be.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter március 5-én közzétett bejegyzésében közölte, hogy a globális piac ellátásának zavartalan fenntartása érdekében a pénzügyminisztérium 30 napra szóló ideiglenes engedményt ad Újdelhinek. Ennek részeként az indiai finomítók orosz eredetű nyersolajat vásárolhatnak.
Bessent hangsúlyozta, hogy a rövid időre szóló lépés nem jelent komoly pénzügyi előnyt az orosz állam számára, mert kizárólag olyan ügyletekre vonatkozik, amelyek már tengeren lévő olajszállítmányokat érintenek.
A pénzügyminiszter kiemelte továbbá, hogy India az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú partnere, és Washington arra számít, hogy Újdelhi a jövőben nagyobb mennyiségben vásárol majd amerikai olajat.
Az átmeneti döntés egyben enyhíti azt a nyomást is, amelyet Irán próbál gyakorolni a globális energiarendszerre azzal, hogy az ellátást igyekszik túszul ejteni.
Az ügyet ismerő források szerint az indiai finomítók már több millió hordó, azonnali szállításra szánt orosz nyersolaj megvásárlásába kezdtek, miközben az ország a szigorodó olajpiaci helyzethez alkalmazkodik.
Bessent bejelentése hónapokkal azt követően történt, hogy Washington korábban nyomást gyakorolt Újdelhire az orosz olajimport csökkentése érdekében, hogy visszafogja Moszkva egyik fontos bevételi forrását az Ukrajna elleni háború finanszírozásában.
Borítókép: Narendra Modi és Donald Trump (Fotó: AFP)
