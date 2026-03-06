Kocsis Máté: Elképesztő színjáték, amit Magyar Péter most játszik + videó

Kocsis Máté szerint egészen elképesztő színjáték, amit Magyar Péter most játszik. Úgy tesz, mintha előkelő idegen lenne az ukránokkal való konfliktusban, miközben minden, amit az ukránok tesznek, azt az ő győzelméért teszik – hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában.
Emlékeztet:
Elzárták a kőolajvezetéket, hogy energiaválságot okozzanak Magyarországon, növekedni fognak az üzemanyagárak, és azt remélik, hogy ez majd hatalomba segíti az ő barátjukat.
Kocsis Máté rámutatott, tegnap az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, Magyar Péter pedig úgy tesz, mint akinek semmi köze nincs ehhez. Hát az ő érdekében támadják Magyarországot az ukránok – tete hozzá.
Elvakult szektásnak kell ám lenni ahhoz, hogy valaki még bedőljön ennek az ócska színjátéknak. De nem baj, még 37 nap, és elverjük a választáson
– zárta gondolatait Kocsis Máté.
