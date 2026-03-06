Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

kocsis mátéorbán viktorMagyar Péter

Kocsis Máté: Elképesztő színjáték, amit Magyar Péter most játszik + videó

A Tisza Párt vezetője úgy tesz, mint aki nem tudja, az ő érdekében támadják az ukránok Magyarországot és Orbán Viktort.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 06. 10:48
Kocsis Máté szerint egészen elképesztő színjáték, amit Magyar Péter most játszik. Úgy tesz, mintha előkelő idegen lenne az ukránokkal való konfliktusban, miközben minden, amit az ukránok tesznek, azt az ő győzelméért teszik – hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában. 

Emlékeztet: 

Elzárták a kőolajvezetéket, hogy energiaválságot okozzanak Magyarországon, növekedni fognak az üzemanyagárak, és azt remélik, hogy ez majd hatalomba segíti az ő barátjukat.

 Kocsis Máté rámutatott, tegnap az ukrán elnök halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, Magyar Péter pedig úgy tesz, mint akinek semmi köze nincs ehhez. Hát az ő érdekében támadják Magyarországot az ukránok – tete hozzá. 

Elvakult szektásnak kell ám lenni ahhoz, hogy valaki még bedőljön ennek az ócska színjátéknak. De nem baj, még 37 nap, és elverjük a választáson

 – zárta gondolatait Kocsis Máté. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

