Nem maradhatnak magukra a külhoni egyszülős családok sem

Míg Magyarországon a családok mintegy 28 százaléka egyszülős, a határon túli magyar közösségekben ez az arány magasabb – mutatott rá Nagy Anna az Egyszülős Központ szakmai konferenciáján.
A szervezet alapító-vezetője kifejtette, a határon túli magyar egyszülős családokról nem voltak adataik, ezért az adott ország népszámlálási adataiból igyekeztek következtetni, és azokat a megyéket vizsgálták, ahol a magyarok száma meghaladja a 20 ezret. Ugyanakkor
Kárpátalja esetében nem találtak statisztikákat, mivel ott több mint húsz éve nem volt népszámlálás
– jegyezte meg.
Megállapították, hogy
- Romániában 27 százalék az egyszülős családok aránya,
- Szlovákiában országos szinten 38 százalék az egyedülálló szülők aránya,
- Szerbiában 31 százalék az egyszülősök aránya.
Nagy Anna hangsúlyozta,
az egyszülős családok esetében még mindig magas az anyagi bizonytalanság és jelen van a stigmatizáció is, az ő életük olyan, mint egy „háromlábú asztal”, ezért különösen fontos a támogatásuk.
Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az Egyszülős Központ friss kutatását méltatva fontosnak nevezte, hogy kiderüljön, miben tud az anyaország segíteni a határon túli egyszülős magyar családoknak, hogy ezzel is erősíteni tudják a nemzeti összetartozást.
Az összetartozás azt jelenti, hogy nemcsak a boldogságban, hanem a nehézségekben és a szomorúságban is osztozunk, és az elmúlt 16 év segített abban, hogy ez jobban megvalósuljon
– mutatott rá a helyettes államtitkár.
Kiemelte,
a határon túli egyszülős családok is igénybe tudják venni a Köldökzsinór programban az anyasági támogatást, a babakötvényt, és élvezhetik a bölcsőde- és óvodafejlesztések eredményét.
Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi helyettes államtitkára az eseményen bemutatta a fogyatékossággal élő gyermeket nevelőknek szóló kormányzati támogatásokat és pályázatokat, amelyeket a gyereküket egyedül nevelők is igénybe vehetnek, hiszen – mint mondta – nagyon gyakori, hogy egy ilyen gyermek születése után a család egyszülőssé válik.
