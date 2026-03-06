Nem maradhatnak magukra a külhoni egyszülős családok sem

Míg Magyarországon a családok mintegy 28 százaléka egyszülős, a határon túli magyar közösségekben ez az arány magasabb – mutatott rá Nagy Anna az Egyszülős Központ szakmai konferenciáján.

Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a szervezet szakmai konferenciáján Budapesten, az Egyszülős Központban 2026. március 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A szervezet alapító-vezetője kifejtette, a határon túli magyar egyszülős családokról nem voltak adataik, ezért az adott ország népszámlálási adataiból igyekeztek következtetni, és azokat a megyéket vizsgálták, ahol a magyarok száma meghaladja a 20 ezret. Ugyanakkor

Kárpátalja esetében nem találtak statisztikákat, mivel ott több mint húsz éve nem volt népszámlálás

– jegyezte meg.

Megállapították, hogy

Romániában 27 százalék az egyszülős családok aránya,

Szlovákiában országos szinten 38 százalék az egyedülálló szülők aránya,

Szerbiában 31 százalék az egyszülősök aránya.

Nagy Anna hangsúlyozta,

az egyszülős családok esetében még mindig magas az anyagi bizonytalanság és jelen van a stigmatizáció is, az ő életük olyan, mint egy „háromlábú asztal”, ezért különösen fontos a támogatásuk.

Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az Egyszülős Központ friss kutatását méltatva fontosnak nevezte, hogy kiderüljön, miben tud az anyaország segíteni a határon túli egyszülős magyar családoknak, hogy ezzel is erősíteni tudják a nemzeti összetartozást.

Az összetartozás azt jelenti, hogy nemcsak a boldogságban, hanem a nehézségekben és a szomorúságban is osztozunk, és az elmúlt 16 év segített abban, hogy ez jobban megvalósuljon

– mutatott rá a helyettes államtitkár.

Kiemelte,

a határon túli egyszülős családok is igénybe tudják venni a Köldökzsinór programban az anyasági támogatást, a babakötvényt, és élvezhetik a bölcsőde- és óvodafejlesztések eredményét.

Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi helyettes államtitkára az eseményen bemutatta a fogyatékossággal élő gyermeket nevelőknek szóló kormányzati támogatásokat és pályázatokat, amelyeket a gyereküket egyedül nevelők is igénybe vehetnek, hiszen – mint mondta – nagyon gyakori, hogy egy ilyen gyermek születése után a család egyszülőssé válik.