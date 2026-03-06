Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

egyszülős központkárpátaljahatáron túlikonferencia

Nem maradhatnak magukra a külhoni egyszülős családok sem

Míg Magyarországon a családok 28 százalék, a határon túli magyar közösségekben még ennél is magasabb az egyszülős családok aránya – derült ki az Egyszülős Központ friss kutatásából. A szervezet szakmai konferenciáján elhangzott: az anyagi bizonytalansággal és stigmatizációval küzdő egyszülős családok támogatása nemzeti érdek, ezért a kormányzati programok és egy épülő Kárpát-medencei hálózat nyújthat valódi segítséget a nehéz helyzetben lévőknek.

Míg Magyarországon a családok mintegy 28 százaléka egyszülős, a határon túli magyar közösségekben ez az arány magasabb – mutatott rá Nagy Anna az Egyszülős Központ szakmai konferenciáján.

Budapest, 2026. március 6. Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a szervezet szakmai konferenciáján Budapesten, az Egyszülős Központban 2026. március 6-án. MTI/Balogh Zoltán
Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a szervezet szakmai konferenciáján Budapesten, az Egyszülős Központban 2026. március 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A szervezet alapító-vezetője kifejtette, a határon túli magyar egyszülős családokról nem voltak adataik, ezért az adott ország népszámlálási adataiból igyekeztek következtetni, és azokat a megyéket vizsgálták, ahol a magyarok száma meghaladja a 20 ezret. Ugyanakkor 

Kárpátalja esetében nem találtak statisztikákat, mivel ott több mint húsz éve nem volt népszámlálás

– jegyezte meg.

Megállapították, hogy

  • Romániában 27 százalék az egyszülős családok aránya,
  • Szlovákiában országos szinten 38 százalék az egyedülálló szülők aránya,
  • Szerbiában 31 százalék az egyszülősök aránya.

Nagy Anna hangsúlyozta,

az egyszülős családok esetében még mindig magas az anyagi bizonytalanság és jelen van a stigmatizáció is, az ő életük olyan, mint egy „háromlábú asztal”, ezért különösen fontos a támogatásuk.

Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az Egyszülős Központ friss kutatását méltatva fontosnak nevezte, hogy kiderüljön, miben tud az anyaország segíteni a határon túli egyszülős magyar családoknak, hogy ezzel is erősíteni tudják a nemzeti összetartozást.

Az összetartozás azt jelenti, hogy nemcsak a boldogságban, hanem a nehézségekben és a szomorúságban is osztozunk, és az elmúlt 16 év segített abban, hogy ez jobban megvalósuljon

– mutatott rá a helyettes államtitkár.

Kiemelte,

a határon túli egyszülős családok is igénybe tudják venni a Köldökzsinór programban az anyasági támogatást, a babakötvényt, és élvezhetik a bölcsőde- és óvodafejlesztések eredményét.

Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi helyettes államtitkára az eseményen bemutatta a fogyatékossággal élő gyermeket nevelőknek szóló kormányzati támogatásokat és pályázatokat, amelyeket a gyereküket egyedül nevelők is igénybe vehetnek, hiszen – mint mondta – nagyon gyakori, hogy egy ilyen gyermek születése után a család egyszülőssé válik.

A mostani konferencia célja, hogy magyarországi és határon túli szakemberek és szervezetek párbeszédet indítsanak, és egy olyan együttműködő hálózat jöjjön létre, amely valódi segítséget jelent a Kárpát-medencében élő egyszülős családok számára.

Borítókép: Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapító-vezetője beszédet mond a szervezet szakmai konferenciáján Budapesten (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

