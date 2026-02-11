egyszülős központcsomagcsalád

Már csak két napig lehet igényelni az Egyszülős Központ segítségét a félévkezdéshez

A mindennapokban használt takarító-, mosó- és mosogatószereket tartalmazó, egyenként 35–40 ezer forint értékű csomagokkal támogatja a félévkezdést az Egyszülős Központ.

2026. 02. 11. 22:34
Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője
A mindennapokban használatos, egyenként 35-40 ezer forint értékű takarító-, mosó- és mosogatószereket tartalmazó csomagokkal segít a félévkezdésben az Egyszülős Központ – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint 

az Egyszülős Központ ezúttal a felsőoktatásban tanuló gyermeket nevelő, valamint felsőoktatási tanulmányokat folytató egyszülős családok mindennapjait szeretné támogatni, mivel a félévkezdés plusz anyagi terhet jelent.

Emlékeztettek: a központ megnyitása óta csaknem 7000 családot támogatott élelmiszer-, tisztítószer-, és tisztálkodószeres csomagokkal. Érettségit követően csökken a családok bevétele, több támogatás folyósítása megszűnik, ezért is szeretnének azoknak az egyszülős családoknak segíteni, ahol felsőoktatásban tanuló gyerekek élnek – közölték.

A tájékoztatásban azt írták,

 a mostani támogatásra azok az egyszülős családok jelentkezhetnek, ahol a gyermek nappali tagozaton felsőoktatási képzésben vesz részt, valamint azok az egyedülálló szülők is, akik maguk folytatnak felsőoktatási tanulmányokat. A csomagokra az ország bármely részéről pályázhatnak az egyszülős családok.

Jelentkezni február 13-án 12 óráig lehet a https://www.egyszulo.hu/ honlapon csütörtöktől elérhető kérdőív kitöltésével.

Borítókép: Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője


