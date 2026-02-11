brüsszelkaja kallasszalay - bobrovniczky kristófhonvédelmi miniszterkormányülés

A kormányülésről Brüsszelbe indult a honvédelmi miniszter, mutatjuk, mit mond majd Kaja Kallasnak + videó

A békéhez erő kell.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 21:17
A baltikumi légtérrendészeti misszió visszafogadó ünnepsége Kecskeméten MTI Fotószerkesztõség Bús Csaba
Brüsszelbe indult a kormányülésről Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter ezt egy, a közösségi oldalán közzétett videóban mondta el. 

Csatába indulunk, a kormányülésről egyenesen irány Brüsszel. Egyértelművé teszem Kaja Kallas számára, hogy a magyarok pénzét nem adjuk az ukrajnai háborúhoz. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben

– mondta a miniszter.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
