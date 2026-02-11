A kormányülésről Brüsszelbe indult a honvédelmi miniszter, mutatjuk, mit mond majd Kaja Kallasnak + videó

Brüsszelbe indult a kormányülésről Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter ezt egy, a közösségi oldalán közzétett videóban mondta el.
Csatába indulunk, a kormányülésről egyenesen irány Brüsszel. Egyértelművé teszem Kaja Kallas számára, hogy a magyarok pénzét nem adjuk az ukrajnai háborúhoz. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben
– mondta a miniszter.
