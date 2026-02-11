Orbán Viktor: Bevetés indul

„A jelenlegi geopolitikai környezetben az egységes piacunk megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség” – fogalmazott Costa.

Orbán Viktor nemrég arról írt egy másik bejegyzésben, hogy a magyar–kínai stratégiai együttműködés döntően hozzájárulhat a következő két-három év gazdasági eredményeihez. A miniszterelnök hangsúlyozta: miközben Európa versenyképessége csökken és több ország leépíti kapcsolatait Kínával, Magyarország több lábon áll, és folyamatosan erősíti gazdasági együttműködését Pekinggel. Kiemelte, hogy az uniós kínai működőtőke jelentős része hazánkba érkezik, ráadásul modern iparágakban, több nagyberuházás pedig már a megvalósítás szakaszában van.