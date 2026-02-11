Orbán Viktor: Bevetés indul

„Brüsszeli meló. Indulunk!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke február 12-re informális találkozóra hívta az EU vezetőit, hogy megvitassák, hogyan lehet megerősíteni az egységes piacot, csökkenteni a gazdasági függőséget és fokozni az EU versenyképességét egy új geoökonómiai kontextusban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!