miniszterelnökBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor: Bevetés indul

„Brüsszeli meló. Indulunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki az uniós vezetők informális találkozójára utazik. A megbeszélést Antonio Costa, az European Council elnöke hívta össze, a napirenden az egységes piac megerősítése, a gazdasági függőségek csökkentése és az EU versenyképességének javítása szerepel. A tanácskozáson részt vesz Mario Draghi és Enrico Letta is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 19:24
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Brüsszeli meló. Indulunk!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook / Orbán Viktor

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke február 12-re informális találkozóra hívta az EU vezetőit, hogy megvitassák, hogyan lehet megerősíteni az egységes piacot, csökkenteni a gazdasági függőséget és fokozni az EU versenyképességét egy új geoökonómiai kontextusban. 

Mario Draghi és Enrico Letta is részt vesznek az Alden Biesen kastélyban tartott megbeszéléseken, hogy megosszák az európai versenyképességgel kapcsolatos nézőpontjaikat – olvasható az Európai Tanács weboldalán.

„A jelenlegi geopolitikai környezetben az egységes piacunk megerősítése minden eddiginél sürgetőbb stratégiai szükségszerűség” – fogalmazott Costa.

Orbán Viktor nemrég arról írt egy másik bejegyzésben, hogy a magyar–kínai stratégiai együttműködés döntően hozzájárulhat a következő két-három év gazdasági eredményeihez. A miniszterelnök hangsúlyozta: miközben Európa versenyképessége csökken és több ország leépíti kapcsolatait Kínával, Magyarország több lábon áll, és folyamatosan erősíti gazdasági együttműködését Pekinggel. Kiemelte, hogy az uniós kínai működőtőke jelentős része hazánkba érkezik, ráadásul modern iparágakban, több nagyberuházás pedig már a megvalósítás szakaszában van.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu