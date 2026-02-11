orbán viktorbihari ádámszabad györgy

Orbán Viktor: Ha stílus van, minden van! + videó

Bihari Ádám stílusszakértővel találkozott Orbán Viktor, a beszélgetésről a miniszterelnök friss videót is megosztott. Szó esett egy korábbi, nyárias fotóról, közös futballélményekről, végül pedig a kormányfő nyakkendőkötési technikája is elismerést kapott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 18:31
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Bihari Ádám stílusszakértővel találkozott Orbán Viktor, derült ki a miniszterelnök legfrissebb videójából.

A stílusszakértő először megnézte a magyar kormányfő egy régebbi, nyárias, szakállas képét, amiről megállapította, hogy a képet a miniszterelnök viccnek szánta, annak azonban zseniális.

Kettejük találkozásánál azonnal kiderült, hogy nem csak mindketten fociztak, hanem még egymás ellen is játszottak egy kupameccsen, a Budafok–Felcsút mérkőzésen. 

A stílusszakértő végül megdicsérte Orbán Viktor nyakkendőkötését, amire a miniszterelnök elmondta, még Szabad Györgytől, az országgyűlés első elnökétől (1990–1994) tanulta. 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


