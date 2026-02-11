Kompromisszumkész magyar kormányra számít Ukrajna Magyar Péter hatalomra kerülése esetén

Szerhij Szidorenko ukrán elemző, az Európai Pravda főszerkesztője teljesen biztos benne, hogy Ukrajna kényes kérdésekben is meg fogja találni a közös hangot Magyar Péterrel – írja az Origo.

Ukrajna biztos abban, hogy Magyar Péter követi a brüsszeli irányvonalat az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban (Fotó: Ritzau Scanpix / AFP)

Mint Szidorenko fogalmazott, az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, hogy folyjanak a csatlakozási tárgyalások.

Magyar Péter számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is

– emelte ki a főszerkesztő.