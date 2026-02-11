ukrajnaeurópai uniótisza pártmagyar péter

Kompromisszumkész magyar kormányra számít Ukrajna Magyar Péter hatalomra kerülése esetén

Nyeregben érzik magukat az ukránok egy esetleges magyarországi kormányváltás hatásaival kapcsolatban. Szerhij Szidorenko ukrán elemző szerint Ukrajna kompromisszumkész magyar kormányra számít a Tisza Párt győzelme esetén – hívja fel a figyelmet az Origo.

Munkatársunktól
2026. 02. 11. 17:00
Magyar Péter és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerhij Szidorenko ukrán elemző, az Európai Pravda főszerkesztője teljesen biztos benne, hogy Ukrajna kényes kérdésekben is meg fogja találni a közös hangot Magyar Péterrel – írja az Origo.

Ukrajna biztos abban, hogy Magyar Péter követi a brüsszeli irányvonalat az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban
Ukrajna biztos abban, hogy Magyar Péter követi a brüsszeli irányvonalat az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban (Fotó: Ritzau Scanpix / AFP)

Mint Szidorenko fogalmazott, az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, hogy folyjanak a csatlakozási tárgyalások.

Magyar Péter számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is

– emelte ki a főszerkesztő.

Ukrajna nem véletlenül számít Magyar Péterre

Három fontos oka is van annak, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, még az olyan, Magyarország érdekeivel nyilvánvalóan ellentétes kezdeményezések kapcsán sem, mint Ukrajna európai uniós csatlakozása – hívta fel a figyelmet korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Az első ezek közül, hogy Magyar Péter eddig mindent megszavazott, ami Ursula von der Leyennek és körének fontos volt. Másodsorban „fogják a mentelmi jogával”.

Harmadsorban meg azért, mert a mögötte álló mozgalom és média a pénzének a jelentős részét onnan kapja. Így azért nehéz nemet mondani

– mutatott rá a frakcióvezető.

Egy másik alkalommal Kocsis Máté arról beszélt, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak gyakorlatilag nincs választása Ukrajna kérdésében.

Azzal, hogy a Tisza Párt belépett az EPP-be, azt is vállalta, hogy minden Ukrajna számára fontos döntést támogatni fognak: tagfelvételi eljárásban, finanszírozásban 

– hívta fel a figyelmet.

Azt pedig maguk az ukránok is elismerik, hogy Orbán Viktornak az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos ellenérvei jogosak.

Amikor Orbán azt mondja, hogy szenvedni fognak Ukrajna EU-csatlakozásától, nem hazudik

– mondta egy videóban Tarasz Zahorodnij ukrán politológus, aki a továbbiakban azt fejtegette, hogyan tolódnának el az erőviszonyok az EU-ban az állig felfegyverzett Ukrajna felé, illetve, hogy a háborúban álló ország elsősorban pénzcsapként tekint az Európai Unióra.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője (Fotó: AFP)

add-square Brüsszel rövid pórázon tartja Magyar Pétert

Dömötör Csaba kiszúrta, hogy ki vonult még ott a tiszás meneten + videó

Brüsszel rövid pórázon tartja Magyar Pétert 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu