Kompromisszumkész magyar kormányra számít Ukrajna Magyar Péter hatalomra kerülése esetén

Szerhij Szidorenko ukrán elemző, az Európai Pravda főszerkesztője teljesen biztos benne, hogy Ukrajna kényes kérdésekben is meg fogja találni a közös hangot Magyar Péterrel – írja az Origo.
Mint Szidorenko fogalmazott, az Európai Bizottság, az egész brüsszeli buborék, elit érdekelt abban, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, hogy Ukrajna menjen az Európai Unióba, hogy folyjanak a csatlakozási tárgyalások.
Magyar Péter számára pedig lehetetlen lesz tagadni azt, ami a brüsszeli irányvonal egyik kulcseleme. Ezért gondolom, hogy Magyarral meg fogjuk találni a kompromisszumot még a nehéz kérdésekben is
– emelte ki a főszerkesztő.
