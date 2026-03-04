Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

szegedmávinformtram-train

Gázolás miatt pótlóbusz jár Szeged és Hódmezővásárhely között

Gázolás miatt szünetel a vonat- és TramTrain-közlekedés Algyő és Hódmezővásárhely között.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 17:42
Illusztráció Fotó: arpasi.bence Forrás: Shutterstock
 Gázolás miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk a Szeged és Békéscsaba között közlekedő vonatok, valamint a TramTrain-járatok utasainak – közölte a Mávinform szerdán délután a honlapján.

Szeged, railway station, MÁV START ZRT., Hungary, 2025. 07. 11. 18:50. main building of Szeged railway station.
Fotó: Balogh Zsuzsanna / Shutterstock

Azt írták, a Szegedről Hódmezővásárhelyre tartó TramTrain gázolt el egy embert Hódmezővásárhely határában.

A baleseti helyszínelés miatt Algyő és a Hódmezővásárhelyi Népkert között nem közlekedhetnek a vonatok és a TramTrain járatok.

A vasútvillamos csak Szeged, vasútállomás és Algyő, valamint a Hódmezővásárhelyi Népkert és Hódmezővásárhely vasútállomás között jár. 

A Szeged és Békéscsaba között közlekedő vonatok Békéscsaba felől csak Hódmezővásárhely, vasútállomásig közlekednek, onnan pótlóbusz indul Algyőre.

Pótlóbusz jár Hódmezővásárhely és Algyő között is, a Hódmezővásárhelyi Népkert érintésével.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


