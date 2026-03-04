Gázolás miatt pótlóbusz jár Szeged és Hódmezővásárhely között

Gázolás miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk a Szeged és Békéscsaba között közlekedő vonatok, valamint a TramTrain-járatok utasainak – közölte a Mávinform szerdán délután a honlapján.
Azt írták, a Szegedről Hódmezővásárhelyre tartó TramTrain gázolt el egy embert Hódmezővásárhely határában.
A baleseti helyszínelés miatt Algyő és a Hódmezővásárhelyi Népkert között nem közlekedhetnek a vonatok és a TramTrain járatok.
A vasútvillamos csak Szeged, vasútállomás és Algyő, valamint a Hódmezővásárhelyi Népkert és Hódmezővásárhely vasútállomás között jár.
A Szeged és Békéscsaba között közlekedő vonatok Békéscsaba felől csak Hódmezővásárhely, vasútállomásig közlekednek, onnan pótlóbusz indul Algyőre.
Pótlóbusz jár Hódmezővásárhely és Algyő között is, a Hódmezővásárhelyi Népkert érintésével.
