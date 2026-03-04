Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Lebuktak: Magyar Péterék így manipulálták az egri fórumukról készített fotót

Magyar Péterék újabb trükkel próbálják felturbózni a Tisza rendezvényeiről szóló közösségimédia-posztokat: a keddi egri fórumról közzétett fotón több részlet is árulkodik arról, hogy a felvételt manipulálták. A Zebra DPK hívta fel a figyelmet arra, hogy a résztvevők tábláin visszafelé olvasható feliratok arra utalnak: tükrözött képet tettek közzé.

Munkatársunktól
2026. 03. 04. 16:16
Forrás: Facebook/Deák Dániel
Magyar Péterék brutálisan manipulálják a Tisza rendezvényeiről készült fotókat. Azon a felvételen például, amelyet a Tisza-vezér a Facebook-oldalán osztott meg a keddi egri fórumáról, gyakorlatilag semmi nem ott van, ahol a valóságban. Amint a Zebra DPK kiszúrta

a résztvevők kezében tartott táblákon visszafelé olvasható a felirat, vagyis tükrözött fotót közöltek, amivel a nézőkben keletkező benyomást is befolyásolhatták.

„Magyar Péter csodái! Már ott tartunk, hogy magát hamisítja a Tisza. Legutóbb Egerben „tett csodát” Magyar Péter! Nézzétek meg alaposan a képet és írjátok meg, hol van a varázslat! Mi egy kicsit furcsálljuk a feliratokat: AZSIT, TSOM. Egriek és Heves vármegyeiek előnyben… Érdemes figyelni, mert közeleg március 15.” – írták az álhírek elleni harcot zászlajára tűző csoportban, hozzátéve, hogy a kommentek között további fényképes bizonyítékok találhatók.

Érdekesség: a lapunk által megkérdezett, egri származású és a várost kiválóan ismerő DPK-tag arról számolt be, hogy hosszasan kellett tanulmányoznia Magyar Péter fotóját, mire rájött, az valójában melyik helyszínen készült.

