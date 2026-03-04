Az iráni háború a turizmusnak is betett: több tízmilliárd eurós veszteséget okozhat a Közel-Keleten

Csupán néhány napja tartanak a harcok a Közel-Keleten, de máris jelentős károkat okozott globálisan. Amellett, hogy szakértők szerint az elmúlt évtizedek legnagyobb olajválságát idézheti elő a helyzet, tízmilliárdos veszteséget okozhat a turizmusnak is – vélik szakértők.

Katar a közel-keleti turizmus egyik fő célpontja, egyelőre kevésbé szenvedi meg a konfliktust

Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között kirobban háború káoszba taszíthatja a közel-keleti és öböl menti turizmust – írja a Euronews. Már hétfőn számos kormány adott ki utazásra vonatkozó tilalmat vagy a létfontosságúnak nem minősülő utak lemondására felszólító figyelmeztetést többek között Izraelre, az Egyesült Arab Emírségekre és Katarra vonatkozóan. A Dubajhoz és Dohához hasonló turisztikai fellegvárakban tartózkodó utazók kétségbeesetten próbálnak hazajutni az immár korlátozott számban indított mentőjáratokkal.

Hétfőn Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy az Irán elleni hadműveletet eredetileg négy-öt hétre tervezték, de „sokkal tovább is elhúzódhat”. Ezek miatt a közel-keleti turizmusra gyakorolt hatások várhatóan súlyosak lesznek – vélik.

A turizmus is súlyosan sérül

A fokozódó feszültség várhatóan derékba töri a közelmúlt látványos turisztikai fellendülését a Közel-Keleten és az Öböl térségében – kérdés, hogy csak átmenetileg vagy tartósan. Ibrahim Khaled a Middle East Travel Alliance marketingvezetője elmondta a portálnak, hogy évről-évre folyamatosan nő a látogatók száma, különösen a térségben zajló új turisztikai beruházásoknak köszönhetően.

Szaúd-Arábia jelenleg nagyjából 10 százalékos részesedéssel bír, de elképesztő ütemben növekszik, mióta 2019-ben megnyitott a szabadidős turizmus előtt. Egyértelműen ez a legizgalmasabban feltörekvő úti célunk. A hétvégi események azonban egyik napról a másikra megakasztották ezt a növekedést.

Azokra a helyekre, amelyeket az amerikai és a brit kormány feketelistára tett, és ahová nem javasolják vagy egyenesen tiltják az utazást, sajnos rengeteg lemondást látnak – fogalmaz Khaled, aki szerint a légi közlekedés is akadozik, a térségbe irányuló utazások gyakorlatilag teljesen leálltak.