Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

Magyar PéterUkrajnaTisza PártVálasztás 2026

Nem véletlen, hogy az ukránok Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek

A Tisza-kormány kiszolgálná az ukrán érdeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 18:21
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azt, hogy Magyar Péter egyeztet, összejátszik, vagy lepaktált az ukránokkal, nemcsak mi mondjuk, hanem a Politico című európai uniós hírharsona is megírta – híva fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta, mindemellett azt is tudjuk, hogy Magyar Péter egy ukrán titkosszolgálathoz köthető embert, Tseber Rolandot a barátjának, testvérének nevezett.

Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Facebook/Kocsis Máté
Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Azt is tudjuk, hogy az ukrán titkosszolgálat nagy erőkkel jelen van Magyarországon a választási kampány ideje alatt – figyelmeztetett a frakcióvezető. Majd hangsúlyozta: 

Arról kaptunk részletes tájékoztatást, hogy az ukrán titkosszolgálatok aktívan be kívánnak avatkozni – jellemzően lejárató kampányokkal – a magyar választási folyamatokba

– mondta a frakcióvezető, majd így folytatta: 

Az is világos, hogy az ukrán vezetők – ahogy ők fogalmaztak –, imádkoznak azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, mert ha kormányváltás lenne és Tisza-kormány alakulna, akkor ukránbarát kormány alakulna Magyarországon.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu