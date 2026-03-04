Nem véletlen, hogy az ukránok Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek

– Azt, hogy Magyar Péter egyeztet, összejátszik, vagy lepaktált az ukránokkal, nemcsak mi mondjuk, hanem a Politico című európai uniós hírharsona is megírta – híva fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta, mindemellett azt is tudjuk, hogy Magyar Péter egy ukrán titkosszolgálathoz köthető embert, Tseber Rolandot a barátjának, testvérének nevezett.

Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Azt is tudjuk, hogy az ukrán titkosszolgálat nagy erőkkel jelen van Magyarországon a választási kampány ideje alatt – figyelmeztetett a frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

Arról kaptunk részletes tájékoztatást, hogy az ukrán titkosszolgálatok aktívan be kívánnak avatkozni – jellemzően lejárató kampányokkal – a magyar választási folyamatokba

– mondta a frakcióvezető, majd így folytatta: