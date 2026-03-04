Hiba volt, hogy Magyar Péter Zelenszkij mellé állt, mutatjuk az amerikai közvélemény-kutató legfrissebb mérését

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne, a párt megőrizte hat százalékpontos előnyét a országgyűlési pártpreferenciák terén – derül ki a McLaughlin & Associates friss közvélemény-kutatásából. Az Index által publikált kutatás szerint a február 25. és március 2. között zajló, ezerfős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.

Forrás: McLaughlin & Associates

A felmérés szerint az adatokból kiderül, hogy Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta.

Amikor a magyar választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, kiderült, hogy a választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket.

A többség – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába.

A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt.

A választók kétharmada pedig – 63 százalék – egyetértett azzal, hogy Magyarország energiainfrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól. Összesen harminc százalék nem értett ezzel egyet.

Mint írják, Magyar Péter és a Tisza Párt számára a legmostohább adat, hogy tízből hét választó – 69 százalék – nem lenne hajlandó felárat fizetni, azaz akár ezerforintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást.

A felmérés szerint csupán 18 százalék osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.

A legfrissebb felmérésük szerint nem meglepő, hogy a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció öt százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom öt százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig három százalékon áll.