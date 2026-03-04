Csúcson a foglalkoztatás, soha nem volt ilyen kevés a munkanélküli

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 februárjában 225 994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitkáért felelős államtitkára.

A regisztrált álláskeresők rendkívül alacsony száma is rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a demográfiai trend, vagyis a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást. Nemzetközi összehasonlításban a hazai foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony szinten van – állapította meg az államtitkár. Emlékeztetett: a kormány számos foglalkoztatást elősegítő programmal támogatja az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedését.

Czomba Sándor: A kormány számos foglalkoztatást elősegítő programmal támogatja az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedését

Fotó: Kallus György

Az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz program keretében eddig 28 ezer fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300 ezer forintról 350 ezer forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítjük a fiatalok munkaerőpiacon maradását – írta Czomba Sándor.

Februártól újra igénybe vehetők a hazai finanszírozású mobilitási támogatások is, méghozzá a korábbi hat hónap helyett kilenc hónapra. Az Utazási támogatás 2026 program részeként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében tíz kilométer távolság felett (hatvan kilométerig) minden teljes tíz kilométer után a minimálbér öt százalékának (16 140 forint) megfelelő összegben nyújtható. A távolság felső határa száz kilométerrre emelkedett, a hatvan és száz kilométer közötti távolság esetén havi 80 700 forint utazási támogatás igényelhető a közlemény szerint.

A Lakhatási támogatás 2026 program részeként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében harminc kilométer távolság felett (harminc és hatvan kilométer között hosszú utazási idő esetén) a támogatás a lakásbérleti díj (vagy a munkásszállás díja) tekintetében nyújtható, összege legfeljebb havi 225 960 forint lehet – ismertette.