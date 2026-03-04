foglalkoztatásálláskeresők számaCzomba Sándormunkaerőpiacmunkanélküliség

Csúcson a foglalkoztatás, soha nem volt ilyen kevés a munkanélküli

Még sosem regisztráltak ennyire kevés álláskeresőt, mint idén februárban: a tavalyi év hasonló időszakához képest hatezerrel, 2010 februárjához viszonyítva pedig 430 ezerrel kevesebben kerestek állást az év második hónapjában.

2026. 03. 04.
2026. 03. 04. 10:12
Több kormányzati intézkedés védi a munkaerőpiacot Fotó: MTI / Vajda János
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 februárjában 225 994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6 ezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitkáért felelős államtitkára.

A regisztrált álláskeresők rendkívül alacsony száma is rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a demográfiai trend, vagyis a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást. Nemzetközi összehasonlításban a hazai foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony szinten van – állapította meg az államtitkár. Emlékeztetett: a kormány számos foglalkoztatást elősegítő programmal támogatja az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedését. 

foglalkoztatás
Czomba Sándor: A kormány számos foglalkoztatást elősegítő programmal támogatja az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedését
Fotó: Kallus György

Az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plusz program keretében eddig 28 ezer fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300 ezer forintról 350 ezer forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítjük a fiatalok munkaerőpiacon maradását – írta Czomba Sándor.

Februártól újra igénybe vehetők a hazai finanszírozású mobilitási támogatások is, méghozzá a korábbi hat hónap helyett kilenc hónapra. Az Utazási támogatás 2026 program részeként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében tíz kilométer távolság felett (hatvan kilométerig) minden teljes tíz kilométer után a minimálbér öt százalékának (16 140 forint) megfelelő összegben nyújtható. A távolság felső határa száz kilométerrre emelkedett, a hatvan és száz kilométer közötti távolság esetén havi 80 700 forint utazási támogatás igényelhető a közlemény szerint.

A Lakhatási támogatás 2026 program részeként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében harminc kilométer távolság felett (harminc és hatvan kilométer között hosszú utazási idő esetén) a támogatás a lakásbérleti díj (vagy a munkásszállás díja) tekintetében nyújtható, összege legfeljebb havi 225 960 forint lehet – ismertette.

A korábbi években sikeresen működő, eddig több mint húszezer közfoglalkoztatottat a versenyszférába segítő Közfoglalkoztatásból a versenyszférába program is újraindul, hogy a kellő motivációjú, szakképzettségű, munkára kész és képes személyek közfoglalkoztatásban való részvétel helyett a versenyszférában történő elhelyezkedését ösztönözze. 

A programban a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszonya időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén 45 600 forint elhelyezkedési juttatásban részesül, amit addig kap, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszonya létesítése hiányában fennállt volna. Napi kétezer forint elhelyezkedési juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idénymunkában vesz részt – sorolta közleményében az NGM államtitkára.

