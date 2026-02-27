Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

munkaerőpiacmunkanélküliségfoglalkoztatottság

Megérkeztek az év eleji munkaerőpiaci adatok

Czomba Sándor: A kormány mindent megtesz, hogy aki akar és tud, az dolgozhasson.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 9:49
Illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Munkaerőpiaci adatokat tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH): idén januárban a munkanélküliek száma 225 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt.

A háromhavi adatot vizsgálva kiderül, hogy 2025. november–2026. január időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4,628 millió fő volt, mely 68 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 41 ezer fővel, 2,449 millió főre, míg a nők esetében 27 ezerrel, 2 millió 179 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,444 millió fő dolgozott, mely 81 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 76 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer fő volt. 

A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,1 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 35,8 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. január végén az egy évvel korábbihoz képest 2,6 százalékkal, 224 ezer főre mérséklődött.

– A kormány mindent megtesz, hogy aki akar és tud, az dolgozhasson – jelezte az adatokra reagáló közleményében Czomba Sándor. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: a háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a foglalkoztatottság változatlanul Európa élmezőnyéhez tartozik. A foglalkoztatottság növelése mellett azon dolgozunk, hogy a családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon és mindenki léphessen egyet előre. Ezért emeljük a béreket, csökkentjük az adókat és folytatjuk a harcot az áremelésekkel szemben. 15 éve futtatjuk béremelési programunkat, ezalatt az idő alatt a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emeltük, de tovább megyünk, és azért küzdünk, hogy a minimálbér elérje az ezer eurót, az átlagbér pedig az egymillió forintot.

A munkahelyteremtéshez és a béremelésekhez a hazai vállalkozások támogatásával is érdemben hozzájárulunk, olyan programokkal mint: a Demján Sándor-program, a fix 3 százalékos kkv hitel, az 1+1 program, a kilencvenmilliárd forintos vállalati adócsökkentési program, valamint a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 program 

– olvasható a közleményben. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.