Megérkeztek az év eleji munkaerőpiaci adatok

Munkaerőpiaci adatokat tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH): idén januárban a munkanélküliek száma 225 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt.

A háromhavi adatot vizsgálva kiderül, hogy 2025. november–2026. január időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4,628 millió fő volt, mely 68 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 41 ezer fővel, 2,449 millió főre, míg a nők esetében 27 ezerrel, 2 millió 179 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,444 millió fő dolgozott, mely 81 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 76 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer fő volt.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 37,1 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 35,8 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. január végén az egy évvel korábbihoz képest 2,6 százalékkal, 224 ezer főre mérséklődött.

– A kormány mindent megtesz, hogy aki akar és tud, az dolgozhasson – jelezte az adatokra reagáló közleményében Czomba Sándor. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: a háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a foglalkoztatottság változatlanul Európa élmezőnyéhez tartozik. A foglalkoztatottság növelése mellett azon dolgozunk, hogy a családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon és mindenki léphessen egyet előre. Ezért emeljük a béreket, csökkentjük az adókat és folytatjuk a harcot az áremelésekkel szemben. 15 éve futtatjuk béremelési programunkat, ezalatt az idő alatt a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emeltük, de tovább megyünk, és azért küzdünk, hogy a minimálbér elérje az ezer eurót, az átlagbér pedig az egymillió forintot.

A munkahelyteremtéshez és a béremelésekhez a hazai vállalkozások támogatásával is érdemben hozzájárulunk, olyan programokkal mint: a Demján Sándor-program, a fix 3 százalékos kkv hitel, az 1+1 program, a kilencvenmilliárd forintos vállalati adócsökkentési program, valamint a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 program

– olvasható a közleményben.