Orbán Balázs: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja

Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel – egy ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudják a háborús terveiket. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségimédia-vállalatokkal. Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett! Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!