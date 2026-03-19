Orbán Balázs: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja

„Hivatalos: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja! Elon Musk világhírű influenszere, Mario Nawfal szúrta ki, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja” – írja legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs szerint Brüsszel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály eszközeivel próbál beavatkozni a magyar választásokba, és ezzel Magyar Pétert támogatja. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, a közösségi platformokkal és „tényellenőrző” hálózatokkal kialakított együttműködés célja a Brüsszel-kritikus hangok visszaszorítása.
Kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő »dezinformáció« elleni együttműködést. A rendszer »tényellenőrök« és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat
– teszi hozzá.
További Külföld híreink
„Ahogy azt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére, és a »külföldi beavatkozás« vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására” – magyarázza Orbán Balázs.
További Külföld híreink
Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel – egy ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudják a háborús terveiket. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségimédia-vállalatokkal. Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett! Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!
– zárja bejegyzését.
Döbbenetes beismerés érkezett a napokban egy ukrán politológustól. A kijelentés megerősíti, hogy Kijev abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarországon erősebb támogatást hozhat Ukrajna számára.
Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!