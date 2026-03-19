Orbán BalázsBrüsszelUkrajnamagyar választás

Orbán Balázs: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja

Orbán Balázs szerint Brüsszel a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály eszközeivel próbál beavatkozni a magyar választásokba, és ezzel Magyar Pétert támogatja. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, a közösségi platformokkal és „tényellenőrző” hálózatokkal kialakított együttműködés célja a Brüsszel-kritikus hangok visszaszorítása.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 12:32
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hivatalos: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja! Elon Musk világhírű influenszere, Mario Nawfal szúrta ki, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja” – írja legújabb bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő »dezinformáció« elleni együttműködést. A rendszer »tényellenőrök« és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat

 – teszi hozzá.

„Ahogy azt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére, és a »külföldi beavatkozás« vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására” – magyarázza Orbán Balázs.

Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel – egy ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudják a háborús terveiket. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségimédia-vállalatokkal. Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett! Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!

 – zárja bejegyzését.

Döbbenetes beismerés érkezett a napokban egy ukrán politológustól. A kijelentés megerősíti, hogy Kijev abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarországon erősebb támogatást hozhat Ukrajna számára.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
