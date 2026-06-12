Újabb botrányos döntés: a ghánai válogatott játékosának nem adott vízumot Kanada
Újabb vízumbotrány tört ki a labdarúgó-világbajnokság helyszínén, ám ezúttal nem az amerikai, hanem a kanadai hatóságok léptek közbe. A ghánai válogatott védője, Thomas Partey egészen biztosan nem lehet ott csapata első meccsén, mert nem teheti be a lábát Kanadába.
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