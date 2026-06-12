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hungarikum napokerdélyNagyszebenfesztivál

A magyar hagyomány és gasztronómia ünnepe Erdélyben

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Július 3. és 5. között tizenhetedik alkalommal kerül sor a Hungarikum Napok elnevezésű kulturális és gasztronómiai fesztiválra a nagyszebeni ASTRA Múzeum skanzenjében. A háromnapos erdélyi fesztiválon bemutatók, koncertek, gyermekprogramok és főzőverseny várják a látogatókat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 19:36
Héva zenekar és Vajda Szilvia
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A szombati színpadi programot 16.00 órakor a 2024-ben alakult, erdélyi zenészekből álló Skanzen zenekar koncertje zárja, akik dalaikban a 60-as és 70-es évek rockzenéjének hatásait ötvözik más zenei stílusjegyekkel.

Vasárnap, július 5-én a gasztronómiai kínálat kerül a fókuszba: 9 és 15 óra között magyar séfek készítenek halászlét, gulyást, csirkepaprikást, pörkölteket, töltött káposztát és hagyományos desszerteket.

A kulturális előadásokat a 29 tagot számláló Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda indítja Jakab Árpád karmester vezetésével, műsorukon vallásos és világi-klasszikus darabok, bordalok, valamint huszár- és katonadalok szerepelnek. Őket követi a népzenei örökség továbbadását célul kitűző Héva zenekar és Vajda Szilvia énekesnő közös produkciója. A fesztivál színpadi programjait a Tokos Zenekar 15 órakor kezdődő koncertje, majd az azt követő hagyományos táncház zárja.

A háromnapos rendezvény alatt a legfiatalabbak számára is szerveznek programokat. Szombaton és vasárnap a Kalibáskő Erdei Iskola közös jurtaépítéssel és foglalkozásokkal várja az érdeklődőket. Szombaton a jurtában tekinthető meg Gál Orsolya Az aranyalmafa című, bánsági népmesét feldolgozó élő zenés tárgyjátéka, amely hároméves kortól ajánlott.

Emellett a rendezvényen elérhető a Népi fajátékok – újratöltve elnevezésű program is, amelynek keretében nagyméretű, kézműves fajátékokkal játszhatnak a gyermekek, játékos formában fejlesztve a finommotorikát, a logikai gondolkodást és az együttműködési készséget.

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