A magyar hagyomány és gasztronómia ünnepe Erdélyben

A szombati színpadi programot 16.00 órakor a 2024-ben alakult, erdélyi zenészekből álló Skanzen zenekar koncertje zárja, akik dalaikban a 60-as és 70-es évek rockzenéjének hatásait ötvözik más zenei stílusjegyekkel.

Vasárnap, július 5-én a gasztronómiai kínálat kerül a fókuszba: 9 és 15 óra között magyar séfek készítenek halászlét, gulyást, csirkepaprikást, pörkölteket, töltött káposztát és hagyományos desszerteket.

A kulturális előadásokat a 29 tagot számláló Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda indítja Jakab Árpád karmester vezetésével, műsorukon vallásos és világi-klasszikus darabok, bordalok, valamint huszár- és katonadalok szerepelnek. Őket követi a népzenei örökség továbbadását célul kitűző Héva zenekar és Vajda Szilvia énekesnő közös produkciója. A fesztivál színpadi programjait a Tokos Zenekar 15 órakor kezdődő koncertje, majd az azt követő hagyományos táncház zárja.

A háromnapos rendezvény alatt a legfiatalabbak számára is szerveznek programokat. Szombaton és vasárnap a Kalibáskő Erdei Iskola közös jurtaépítéssel és foglalkozásokkal várja az érdeklődőket. Szombaton a jurtában tekinthető meg Gál Orsolya Az aranyalmafa című, bánsági népmesét feldolgozó élő zenés tárgyjátéka, amely hároméves kortól ajánlott.

Emellett a rendezvényen elérhető a Népi fajátékok – újratöltve elnevezésű program is, amelynek keretében nagyméretű, kézműves fajátékokkal játszhatnak a gyermekek, játékos formában fejlesztve a finommotorikát, a logikai gondolkodást és az együttműködési készséget.