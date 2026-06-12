Nem tudott felszállni a pápa gépe, szokatlan módon tér vissza Rómába a katolikus egyházfő

A TVE vatikáni tudósítója elmondta:

mivel ez a járat kisebb, mint az Iberia Airbus A320-as gépe, a pápát kísérő újságíróknak nem jutott hely, így meg kell várniuk a Madridból érkező cseregépet.

Emiatt elmarad a spanyolországi körutat értékelő sajtótájékoztató is, amelyet a repülőút idejére terveztek. A spanyol királyért a hadsereg egy másik Falcont küld, szintén a fővárosból. Egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen meghibásodás történt az Iberia járatán.

Borítókép: XIV. Leó pápa és a spanyol király (Fotó: AFP)