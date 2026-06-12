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Nem tudott felszállni a pápa gépe, szokatlan módon tér vissza Rómába a katolikus egyházfő

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VI. Fülöp spanyol király által felajánlott repülőgéppel tér vissza XIV. Leó pápa Rómába Teneriféről pénteken, egyhetes apostoli körútjának utolsó állomásáról, miután meghibásodott az a gép, amely eredetileg hazaszállította volna.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 19:49
XIV. Leó és a spanyol király Fotó: SIMONE RISOLUTI Forrás: VATICAN MEDIA
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Miután kiderült, hogy a helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, a spanyol Iberia légitársaság jelezte, hogy Madridból küld mentesítő járatot, azonban ennek megérkezésére több mint három órát kellett volna várni.

VI. Fülöp ezért felajánlotta, hogy a spanyol légierő Falcon típusú repülőgépe, amellyel ő tért volna vissza Madridba a szigetről, vigye el a pápát és kíséretét Rómába.

A TVE vatikáni tudósítója elmondta:

mivel ez a járat kisebb, mint az Iberia Airbus A320-as gépe, a pápát kísérő újságíróknak nem jutott hely, így meg kell várniuk a Madridból érkező cseregépet.

Emiatt elmarad a spanyolországi körutat értékelő sajtótájékoztató is, amelyet a repülőút idejére terveztek. A spanyol királyért a hadsereg egy másik Falcont küld, szintén a fővárosból. Egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen meghibásodás történt az Iberia járatán.

Borítókép: XIV. Leó pápa és a spanyol király (Fotó: AFP)

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