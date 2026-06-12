Színt vallott a pápa a futballban – II. János Pál az ellenlábast erősítette
A Real Madrid igazgatótanácsa XIV. Leó pápát a klub tiszteletbeli tagjává választotta, amely a madridi egyesület legmagasabb kitüntetése. A döntést csütörtökön jelentette be a Real Madrid, néhány nappal azt követően, hogy az egyházfő ellátogatott a Santiago Bernabéu Stadionba.
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